КНБ прокомментировал сообщения о задержании замглавы миграционной службы в Астане
В КНБ прокомментировали информацию о задержании заместителя начальника миграционной службы в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform .
В ведомстве сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование.
— Сообщаем, что проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, — ответили в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК на запрос редакции.
Ранее КНБ подтвердил расследование в отношении врио главы миграционной полиции Шымкента.