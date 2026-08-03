КНБ прокомментировал сообщения о задержании замглавы миграционной службы в Астане

В КНБ прокомментировали информацию о задержании заместителя начальника миграционной службы в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform .

В ведомстве сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование.

— Сообщаем, что проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, — ответили в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК на запрос редакции.

Ранее КНБ подтвердил расследование в отношении врио главы миграционной полиции Шымкента.