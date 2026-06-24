КНБ подтвердил расследование в отношении врио главы миграционной полиции Шымкента

Комитет национальной безопасности РК подтвердил, что в отношении временно исполняющего обязанности руководителя управления миграционной полиции Департамента полиции Шымкента Жениса Ауелбекова проводится досудебное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что полковник Женис Ауелбеков был задержан сотрудниками службы по противодействию коррупции ДКНБ по городу Шымкенту.

Агентство Kazinform направило официальный запрос в Комитет национальной безопасности с просьбой подтвердить или опровергнуть распространенные сведения, сообщить о возможной квалификации дела, обстоятельствах расследования и о предполагаемом получении 100 тысяч тенге за содействие в оформлении документов гражданам Китая.

— Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан Ваш запрос рассмотрен. Сообщаем, что проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, — говорится в официальном ответе за подписью начальника подразделения КНБ РК О. Бектенова.

Иных подробностей в ведомстве не сообщили, сославшись на тайну досудебного расследования.

Ранее КНБ подтвердил агентству Kazinform информацию о начале досудебного расследования в отношении руководителя городского департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Руслана Тунгышбаева.