КНБ ведет расследование в отношении главы департамента Минтруда в Шымкенте

Комитет национальной безопасности РК подтвердил информацию о начале досудебного расследования в отношении руководителя департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по городу Шымкенту Руслана Тунгышбаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Официальный запрос в ведомство редакция Kazinform направила после того, как в соцсетях появились сообщения о следственных действиях в Шымкенте. В публикациях утверждалось, что сотрудники КНБ провели обыск на рабочем месте чиновника.

По неофициальным данным, дело расследуется по статье 367 Уголовного кодекса РК «Дача взятки». В распространяемых сообщениях отмечалось, что следствие проверяет информацию о возможной передаче денег должностному лицу за содействие в выдаче заключения по вопросам пожарной безопасности.

В пресс-службе КНБ факт следственных действий в отношении руководителя департамента подтвердили, однако от раскрытия деталей воздержались.

— Проводится досудебное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии с пунктом 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, — кратко прокомментировали в Комитете национальной безопасности.

43-летний Руслан Тунгышбаев возглавляет территориальный департамент Министерства труда и социальной защиты населения РК по городу Шымкенту с октября 2023 года. В августе 2024 года он вновь занял эту должность после реорганизации и переименования ведомства.

Ранее в КНБ также подтвердили информацию о начале досудебного расследования в отношении заместителя акима города Атырау.