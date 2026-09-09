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    КНБ сообщил о задержании Ербола Махметова

    В связи с распространившейся в СМИ и социальных сетях информацией о задержании бывшего начальника Управления миграционной службы Департамента полиции города Астаны Ербола Махметова агентство Kazinform направило официальный запрос в Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.

    Ербол Махметов
    Фото: Астана қаласының әкімдігі

    В ведомстве сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование.

    — Сообщаем, что проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, — говорится в ответе ведомства.

    Ранее сообщалось о задержании замглавы миграционной службы в Астане. 

    Также сообщалось, что КНБ за два месяца выявил 201 случай коррупции и передал в суды Казахстана 110 дел.

    Полиция КНБ Задержания Досудебное расследование
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор