КНБ сообщил о задержании Ербола Махметова

В связи с распространившейся в СМИ и социальных сетях информацией о задержании бывшего начальника Управления миграционной службы Департамента полиции города Астаны Ербола Махметова агентство Kazinform направило официальный запрос в Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.

В ведомстве сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование.

— Сообщаем, что проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, — говорится в ответе ведомства.

Ранее сообщалось о задержании замглавы миграционной службы в Астане.

Также сообщалось, что КНБ за два месяца выявил 201 случай коррупции и передал в суды Казахстана 110 дел.