    10:15, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    КНБ ликвидировало три международных канала поставок наркотиков

    C октября 2025 года КНБ проведено 10 операций по пресечению наркотрафика, передает Kazinform со ссылкой на КНБ РК.

    КНБ
    Фото: КНБ РК

    Комитет национальной безопасности продолжает работу по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Так, с октября 2025 года КНБ проведено 10 операций по пресечению наркотрафика, по итогам которых ликвидированы 3 международных и 3 региональных канала поставок наркотиков, а также подпольная лаборатория и наркоплантация.

    — Из незаконного оборота изъято 622 кг наркотиков, в том числе психотропные вещества, гашиш и марихуана. По подозрению в совершении указанных правонарушений с санкции суда взяты под стражу 12 граждан Казахстана и 3 иностранца. Проводятся досудебные расследования, — говорится в сообщении. 

    Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, подчеркнули в КНБ. 

    Ранее сообщалось, что 40 единиц оружия и 800 боеприпасов изъяли во время спецоперации в Казахстане. 

    Асель Елюбаева
