КНБ ликвидировало три международных канала поставок наркотиков

Комитет национальной безопасности продолжает работу по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Так, с октября 2025 года КНБ проведено 10 операций по пресечению наркотрафика, по итогам которых ликвидированы 3 международных и 3 региональных канала поставок наркотиков, а также подпольная лаборатория и наркоплантация.

— Из незаконного оборота изъято 622 кг наркотиков, в том числе психотропные вещества, гашиш и марихуана. По подозрению в совершении указанных правонарушений с санкции суда взяты под стражу 12 граждан Казахстана и 3 иностранца. Проводятся досудебные расследования, — говорится в сообщении.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, подчеркнули в КНБ.

