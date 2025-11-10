РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:48, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    40 единиц оружия и 800 боеприпасов изъяли во время спецоперации в Казахстане

    В октябре 2025 года в Астане, Алматы и девяти областях был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота оружия, передает агенство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ.

    40 единиц оружия и 800 боеприпасов изъяли во время спецоперации в Казахстане
    Фото: КНБ

    За это время совместно с органами полиции и при координации прокуратуры было изъято 40 единиц оружия, в том числе, пехотный огнемет, четыре автомата Калашникова, 12 пистолетов, 23 ружья, пять гранат и более 800 боеприпасов.

    40 единиц оружия и 800 боеприпасов изъяли во время спецоперации в Казахстане
    Фото: КНБ РК

    — По указанным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, — говорится в сообщении

    40 единиц оружия и 800 боеприпасов изъяли во время спецоперации в Казахстане
    Фото: КНБ РК

    КНБ продолжает работу по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов.

    Ранее сообщалось, что арсенал незарегистрированного оружия изъяли в Туркестанской области.

    Теги:
    Астана КНБ Прокуратура Алматы Оружие
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
