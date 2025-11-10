40 единиц оружия и 800 боеприпасов изъяли во время спецоперации в Казахстане

За это время совместно с органами полиции и при координации прокуратуры было изъято 40 единиц оружия, в том числе, пехотный огнемет, четыре автомата Калашникова, 12 пистолетов, 23 ружья, пять гранат и более 800 боеприпасов.

Фото: КНБ РК

— По указанным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, — говорится в сообщении

Фото: КНБ РК

КНБ продолжает работу по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что арсенал незарегистрированного оружия изъяли в Туркестанской области.