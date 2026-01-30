КМГ-Аэро расширяет заправку «в крыло» для иностранных авиаперевозчиков

Расширение сотрудничества стало результатом снижения стоимости авиатоплива и улучшение условий топливообеспечения.

— Новые договоренности подтверждают растущий интерес международных перевозчиков к аэропорту Алматы и усиливают его статус как регионального хаба для пассажирских и грузовых авиаперевозок между Азией, странами СНГ и Европой, — говорится в сообщении АО «ҚазМұнайГаз».

В числе новых партнеров КМГ-Аэро:

SpaceBee Airlines — новая грузовая авиакомпания из Узбекистана, специализирующаяся на международных перевозках грузов;

AZAL Azerbaijan Airlines — национальный авиаперевозчик Азербайджана;

My Freighter Airlines — узбекистанская грузовая авиакомпания, базирующаяся в Ташкенте и работающая на международных рынках перевозок грузов по Европе, Азии и Ближнему Востоку;

Easy Charter — грузовая чартерная авиакомпания, базирующаяся в Тбилиси (Грузия). Компания специализируется на выполнении международных чартерных авиаперевозок и предоставляет услуги по организации грузовых рейсов для клиентов в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в странах СНГ.

Отмечается, что работа по привлечению международных авиаперевозчиков проводится в рамках исполнения поручений Главы государства по развитию транзитного потенциала страны. Кооперация аэропортов и поставщиков авиатоплива по привлечению международного трафика и созданию благоприятных условий авиатопливообеспечения начинает приносить результаты, способствуя дальнейшему развитию авиационного рынка Казахстана.

Напомним, министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев заявил, что после критики Президента в ведомстве сразу нашли механизмы снижения. В результате цена авиатоплива в Казахстане снизится с 980 до 890 долларов за тонну уже в первом квартале 2026 года.