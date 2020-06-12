Ключевые решения Президента РК Касым-Жомарта Токаева с момента инаугурации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Кемелевич Токаев приступил к исполнению обязанностей Президента Казахстана 20 марта 2019 года, а 9 июня состоялись внеочередные президентские выборы. Касым-Жомарт Токаев победил, набрав более 70% голосов избирателей. В своей инаугурационной речи 12 июня Президент подчеркнул, что его политическая платформа – это ответ на главные запросы граждан Казахстана. Корреспондент МИА «Казинформ» предлагает вспомнить ключевые решения Президента РК Касым-Жомарта Токаева с момента инаугурации.

Президент РК заявил, что будет конкретно заниматься решением острых социальных проблем; поддерживать казахстанских предпринимателей, стимулировать деловую активность, формировать широкий средний класс; обеспечивать единство общества и защищать права каждого гражданина. Главной своей задачей Глава государства объявил отстаивание национальных интересов Казахстана всегда и везде.

В Послании народу Казахстана 2 сентября прошлого года Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что за три десятилетия под руководством Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева наша страна превратилась в стабильное и авторитетное в мире государство. Сейчас Казахстану предоставляется возможность приумножить достижения Независимости, вывести страну на качественно новый уровень развития.

«Обещанная мной политическая трансформация будет постепенно и неуклонно осуществляться с учетом интересов нашего государства и народа. Мировой опыт свидетельствует о том, что взрывная, бессистемная политическая либерализация приводит к дестабилизации внутриполитической ситуации и даже к потере государственности. Поэтому мы будем осуществлять политические реформы без «забегания вперед», но последовательно, настойчиво и продуманно. Наш фундаментальный принцип: успешные экономические реформы уже невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны», - пообещал Глава государства.

Президент РК объявил общей задачей всех казахстанцев реализацию концепции «Слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан, подчеркнув, что только путем постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничное государство, встроенное в контекст современной геополитики. Для этого необходимо поддерживать и укреплять гражданское общество, вовлекать его в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных задач с целью их решения. Именно для этого создан представительный по своему составу Национальный Совет общественного доверия, который будет работать по ротационному принципу.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане увлеклись гуманизацией законодательства, при этом упустив из виду основополагающие права граждан. Вместе с тем в стране все еще имеют место многочисленные тяжкие преступления.

Поэтому были даны поручения законодательно ужесточить ответственность за некоторые виды тяжких преступлений.

«Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном законом порядке давать разрешения на их проведение. Выделять для этого специальные места. Причем не на окраинах городов», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Признавая высшими ценностями казахстанского общества стабильность и согласие, Президент Касым-Жомарт Токаев ввел во внутриполитический словарь понятия «альтернативности» и «плюрализма».

В городе Арыси Туркестанской области 24 июня 2019 года произошли взрывы боеприпасов на военных складах. В тот же день Президент Касым-Жомарт Токаев вылетел в Арысь, где встретился с эвакуированными горожанами. Глава государства заверил жителей в том, что город будет восстановлен, на все работы Правительством будут выделены средства.

«Продолжайте работать в том же режиме. Правительству дали поручение помочь городу, а главное – жителям. Сейчас на первом месте у нас должна быть безопасность людей, жителей города. Второе – это оказание помощи. Весь Казахстан поможет Арыси, будет открыт специальный фонд. Я благодарю общественность города, ветеранов, они работают с населением. Надо разобраться в причинах взрыва, почему это произошло. Уголовное дело открыто, начато расследование. Если есть виновные, то они понесут ответственность по всей строгости закона. В дальнейшем город Арысь должен быть полностью очищен от всякого рода взрывных устройств», - поддержал в тот период Касым-Жомарт Токаев жителей Арыси.

По поручению Президента со складов в Арыси были вывезены боеприпасы, и до 1 августа все поврежденные здания в городе были отремонтированы и восстановлены. Восстановительные работы, которые велись под контролем Правительственной комиссии, были выполнены качественно и в срок. В Арыси было повреждено 7 634 здания, из них около 500 были разрушены до полной непригодности. Их отстроили заново. На восстановление города было израсходовано 56 миллиардов тенге, в том числе на выплату компенсаций всем 45 тысячам жителей, в размере 100 тысяч тенге, а также на льготное кредитование 472 субъектов малого и среднего бизнеса на сумму до 10 миллионов тенге.

В апреле 2019 года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам специальных экономических и индустриальных зон, привлечения инвестиций, развития и продвижения экспорта, а также социального обеспечения». Этим Законом пособие на каждого ребенка в многодетной семье было повышено до 21 тысячи в месяц. С 1 января 2020 года было введено отдельное пособие для семей, имеющих четырех и более несовершеннолетних детей, которое начинается с 42 тысяч до 74 тысяч тенге. А Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты материнства и детства», подписанный Президентом 13 мая текущего года, устанавливает размер пособия за восемь и более детей в размере четыре МРП или на каждого последующего ребенка по 10 604 тенге. Размер пособия составляет 84 тысячи тенге, на 10 детей — 106 тысяч тенге, а также на последующих детей в размере четыре МРП.

«Необходимо продолжать работу по снижению уровня безработицы. Поручил последовательно повышать качество жизни малообеспеченных многодетных семей и усилить меры поддержки граждан с ограниченными возможностями», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК 30 декабря 2019 года подписал Закон «О статусе педагога» и сопутствующие поправки в законодательство по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя. Закон предусматривает поэтапное повышение зарплат, уже с января 2020 они увеличились, в среднем, на 25%. Закон снижает нормативную учебную нагрузку с 18 до 16 часов. До 2024 года на реализацию этого закона будет затрачено 5,4 триллиона тенге.

«Мы постепенно повышаем зарплату работников бюджетной сферы. Это касается педагогического сообщества, врачей и специалистов сферы культуры. Например, со следующего года зарплата учителей увеличится на 25%, а всего за 4 года их зарплата вырастет вдвое. Государство всегда будет заботиться о многодетных семьях, лицах с ограниченными возможностями. Мы никогда не забываем, что наше государство социальное», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

В декабре 2019 года было объявлено о том, что, по поручению Главы государства, данному в Послании народу Казахстана, сформирован Президентский молодежный кадровый резерв. Национальная комиссия отобрала 300 молодых профессионалов из числа кандидатов, рекомендованных экспертной комиссией. Специалисты из Резерва уже направляются на самые ответственные участки в системе государственного управления. Стратегическая цель – сформировать новую волну эффективных управленцев в системе государственной власти и выстроить систему действенных социальных лифтов для молодежи страны».

«Не за горами тот час, когда новое поколение руководителей, в том числе и вы, придет к власти. Вы должны быть готовы к тому, чтобы взять бразды правления государством. Вы должны обладать надлежащими компетенциями, знаниями. Наша молодежь должна быть готова к новому историческому этапу развития государства. Знания, компетенции должны стоять на порядок выше, чем амбиции. А не наоборот, как часто бывает у нас», - сказал Президент РК.

Указом Президента с 16 марта текущего года было объявлено чрезвычайное положение на территории всей страны из-за распространения коронавируса, до 15 апреля текущего года. Казахстан раньше многих стран создал специальный экспертный штаб и межведомственную комиссию на уровне Правительства, принял план по противодействию распространения вируса. Затем режим чрезвычайного положения был продлен до 11 апреля текущего года. После прекращения режима ЧП были сохранены основные карантинные ограничения, но возобновилась работа многих предприятий и организаций.

«Мы стали свидетелями крайне отрицательного влияния коронавируса на глобальную экономику. По сути дела, речь идет о переформатировании всей мировой экономической системы. Казахстан ощущает на себе последствия этого колоссального кризиса. Но, несмотря на экономические катаклизмы, мы примем все необходимые меры, чтобы не допустить роста социальной напряженности, безработицы. Благодаря дальновидной политике Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева международные резервы нашей страны достигли около 90 миллиардов долларов. Это серьезная гарантия сохранения стабильности нашей экономики и выполнения социальных обязательств государства» - заявил Касым-Жомарт Токаев.

В период действия чрезвычайного положения осуществлялись ежемесячные выплаты лицам, лишившимся доходов в связи с введением чрезвычайного положения, в размере одной минимальной зарплаты – 42 500 тенге.

«Для медицинских работников, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией, установлены надбавки к зарплате, которые будут выплачиваться в течение трех месяцев. Для группы очень высокого риска – 20 минимальных зарплат, для группы высокого риска – 10 минимальных зарплат, для группы среднего риска - 5 минимальных зарплат», - отметил Глава государства.

В случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные социальные выплаты из Госфонда социального страхования составят 2 млн тенге, в случае смерти – 10 млн тенге.

«Этот кризис послужит встряской для госаппарата и отечественного бизнеса. Его уроки должны быть учтены. А значит, помимо оперативных мер, нам предстоит разработать и принять системные подходы с расчетом на жизнь после стабилизации ситуации. По сути, мы стоим на пороге совершенно нового глобального мира, в котором Казахстану предстоит найти свое достойное место», - подчеркнул Президент РК.

На заседании Национального совета общественного доверия в мае 2020 года Глава государства дал ряд поручений, касающихся развития науки и образования. Президент отметил, что Казахстан серьезно отстает от развитых стран по результатам международной оценки уровня знаний наших учащихся.

«В целом, мы планомерно увеличиваем финансирование науки, к 2025 году доведем его до 1% от ВВП. При этом мы не можем позволить себе финансировать ненужные работы и исследования, которые часто никто и не читает. Должен быть жесткий спрос и конкретная социально-экономическая, производственная, техническая отдача от каждой научной работы», - сказал Касым-Жомарт Токаев.