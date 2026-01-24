KLM приостановила полеты над странами Ближнего Востока

Перевозчик объявил о временной приостановке полетов над Ираном, Ираком, Израилем и несколькими странами Персидского залива. В результате на данный момент отменены рейсы в такие города, как Дубай, Тель-Авив, а также в саудовские Эр-Рияд и Даммам.

Представитель KLM сообщил, что отмена рейсов связана с «геополитической ситуацией». По его словам, соответствующее решение было принято в пятницу. Авиакомпания подчеркивает, что данный шаг носит превентивный характер. Обычно KLM консультируется с правительством Нидерландов при принятии подобных решений. Пока неясно, на какой срок будут приостановлены рейсы.

Авиакомпании Air France и British Airways также отменили рейсы в Дубай и другие направления в пятницу. При этом воздушное пространство остается открытым: Emirates продолжает выполнять полеты в свой хаб в Объединенных Арабских Эмиратах.

Неизвестно, сколько пассажиров может оказаться заблокированными на Ближнем Востоке. По словам представителя KLM, застрявшие, например, в Дубае, могут бесплатно перебронировать билеты на рейсы других авиакомпаний, продолжающих работу. Однако сама KLM такие рейсы выполнять не будет.

Представитель компании также отметил, что данные меры не приведут к резкому увеличению времени полета на азиатских направлениях KLM, поскольку в последнее время авиакомпания и так избегает полетов над Ираном и Ираком.

Напомним, в Иране уже несколько недель продолжаются масштабные протесты против режима аятоллы Али Хаменеи. В результате насилия со стороны властей, по сообщениям, погибли тысячи демонстрантов.

Ранее Трамп заявил о направлении американской «армады» в сторону Ирана. В ближайшие дни на Ближний Восток прибудут авианосец USS Abraham Lincoln и несколько эсминцев с управляемым ракетным вооружением. Кроме того, рассматривается возможность развертывания дополнительных систем противовоздушной обороны, которые могут быть использованы для защиты американских военных баз в регионе от возможного удара со стороны Ирана.