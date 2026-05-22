Климатическая миграция может затронуть Казахстан: эксперт назвала новые тренды ЦА

Климат может повлиять на миграцию людей в Центральной Азии в ближайшие десятилетия. Об этом рассказала руководитель отдела анализа экономической политики Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Анна Альшанская. Корреспондент агентства Kazinform узнала, какие еще тренды ждут страны ЦА.

По словам Анны Альшанской, на фоне дефицита рабочей силы в странах Центральной Азии Казахстан постепенно усиливает роль одного из центров притяжения в регионе. Она отметила рост притока граждан из соседних стран ЦА. Об этом эксперт сообщила на круглом столе по разъяснению указа Президента РК о совершенствовании миграционной политики.

Анна Альшанская указала, что кроме рынка труда на миграционные процессы в Казахстане и Центральной Азии могут повлиять климатические изменения. Как результат этого — в регионе могут появиться климатические мигранты — люди, вынужденные покидать свои дома из-за изменения окружающей среды.

— Климат сегодня становится все более значимым фактором миграции. В Казахстане, по оценкам специалистов, потепление будет происходить быстрее среднемировых темпов. И это также может влиять на перераспределение миграционных потоков. По данным Всемирного банка, к 2050 году в Центральной Азии может сформироваться до двух миллионов климатических мигрантов. То есть, важно заблаговременно учитывать в миграционной, экономической и демографической политике все те тренды, которые сейчас мы видим, — отметила Альшанская.

По мнению Альшанской, Казахстану важно занимать проактивную позицию и развиваться в качестве регионального центра возможностей как для собственных граждан, так и для трудовых мигрантов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют внедрить дифференцированные визовые режимы для четырех категорий иностранных граждан, прибывающих в страну для трудовой деятельности.

Напомним, Казахстан переходит к новой модели миграционной политики, ориентированной на привлечение инвесторов, квалифицированных специалистов и талантов. В апреле соответствующий указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев.