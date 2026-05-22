    Отдельные визовые режимы для четырех категорий иностранцев введут в Казахстане

    В Казахстане планируют внедрить дифференцированные визовые режимы для иностранных граждан, прибывающих в страну для трудовой деятельности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алтын виза
    Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев на круглом столе, посвященном разъяснению Указа Президента «О мерах по совершенствованию миграционной политики в целях создания благоприятных условий для привлечения высококвалифицированных специалистов, иностранных инвесторов и предпринимателей».

    По его словам, Казахстан планирует внедрить механизмы «Алтын визы», которая станет одним из ключевых инструментов новой миграционной политики и будет направлена на привлечение стратегических инвесторов и востребованных специалистов.

    Кроме того, для востребованных специалистов и инвесторов внедрят цифровое резидентство и упрощенные режимы въезда.

    Для этого в стране введут классификацию иностранных граждан, прибывающих для работы.

    В Минтруда предлагают выделить четыре основные категории:

    • бизнес-мигранты;
    • высококвалифицированные специалисты, обладающие уникальными знаниями и компетенциями;
    • квалифицированные специалисты среднего уровня — рабочие кадры, привлекаемые работодателями в рамках действующей системы;
    • трудовые мигранты, привлекаемые физическими лицами для домашнего хозяйства.

    Для каждой категории будет действовать отдельный визовый режим с учетом целей въезда, уровня квалификации и сроков пребывания.

    — Ключевым элементом предлагаемой модели является возможность перехода с данной визы по истечении установленного периода трудовой или инвесторской деятельности на статус долгосрочного резидентства, — отметил Туякбаев.

    По его словам, обладатели такого статуса смогут получить ряд преференций, включая налоговые льготы, доступ к банковской инфраструктуре, системе здравоохранения, образовательным услугам и лицензируемым видам деятельности.

    Кроме того, власти планируют упростить административные процедуры, сократить сроки рассмотрения заявок и внедрить принцип «единого окна» при взаимодействии с госорганами.

    Также в Казахстане намерены создать единую цифровую платформу QazETA с модулем e-Residency и программой e-Residency Invest.

    Напомним, Казахстан переходит к новой модели миграционной политики, ориентированной на привлечение инвесторов, квалифицированных специалистов и талантов. Соответствующий Указ подписал  Президент Касым-Жомарт Токаев.

    Адия Абубакир
    Автор