Климатическая дипломатия: Центральная Азия выбирает путь кооперации

О коллективных усилиях и тревогах

Прошло 10 лет с момента подписания Парижского соглашения — международного документа, который должен был остановить рост температуры на планете. Но юбилейная 30-я климатическая конференция COP вызывает не надежду, а тревогу: США вновь отказались от своих обязательств, глобальные выбросы не сокращаются, а прошедший год стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Казахстан и Центральная Азия в этом контексте показывают пример успешной региональной интеграции. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о новой инициативе: создании водно-энергетического консорциума в регионе. Это важный шаг на фоне все более отчетливых вызовов: засух, дефицита воды и повышения температуры в степных и горных зонах. Казахстан, по сути, предлагает странам региона не только усилить водную дипломатию, но и выстроить согласованные механизмы, способные защитить экономику и сельское хозяйство от климатических потрясений.

Между тем в мире нарастают противоречия. Международный эксперт по управлению водными ресурсами и изменению климата Булат Есекин, выступивший в студии программы, отметил, что хотя страны заявляют об обязательствах на климатических форумах, на деле многие из них эти обещания не выполняют.

Кадр из видео Jibek Joly

— Крупные экономики возвращаются к добыче нефти и угля, а также сокращают поддержку «зеленой» энергетики. Например, решение США вновь открыть все нефтяные и угольные месторождения, сократить дотации на возобновляемую энергетику — как раз из этого ряда, — отмечает эксперт.

По его словам, человечество десятилетиями развивалось за счет природы. И сегодня ни одна страна не может отказаться от экономического роста ради сокращения выбросов. Даже те, кто громче всех говорит о климате.

Кадр из видео Jibek Joly

Архитектура устойчивого будущего

Несмотря на глобальный скепсис, Казахстан продолжает двигаться в сторону климатической ответственности. И как показывает нынешняя дипломатическая повестка, особенно в водной сфере, у страны есть реальный шанс стать одним из ключевых архитекторов устойчивого будущего в Центральной Азии.

В частности, Казахстан и Узбекистан, два крупнейших государства региона, объединили усилия в продвижении климатической повестки и начали формировать устойчивый альянс. Об этом в эфире программы заявил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана Элдор Арипов.

По словам эксперта, впервые в истории главы государств Центральной Азии и представители Европейского союза собрались на климатическом форуме в Самарканде по инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. По предложению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева будет проведен региональный климатический саммит в Астане в 2026 году под эгидой ООН.

— Это наглядный пример согласованных действий между двумя странами. Мы выходим за рамки экономической повестки и начинаем говорить о будущем климата как об общем деле. Климат уже стал частью союзнического партнерства двух стран, а вызовы — от засух до таяния ледников — не признают государственных границ, — отметил Арипов.

Кадр из видео Jibek Joly

На фоне глобального потепления и роста населения водный вопрос остается одним из самых острых для Центральной Азии. За последние 50 лет регион потерял около 30% ледников. А к 2050 году численность населения может достигнуть 100 миллионов человек. Спрос на воду растет, но качество управления остается критической проблемой.

— Мы не находимся в водном апокалипсисе. Воды достаточно — около 2,5 тысячи кубометров на человека. Проблема не в объеме, а в том, что она неэффективно используется, проблема в изношенной инфраструктуре. Потери в системах водоснабжения могут достигать 50%. Однако страны региона начали совместную работу: развивается система управления водными ресурсами, укрепляются институциональные связи, — объяснил Арипов.

Сегодня в регионе формируются общие подходы к климатическим вызовам. Уже создана широкая правовая база, которая позволяет выстраивать совместные действия.

— Вопрос климата — это не задача одной страны. Это общая ответственность. И вклад каждой страны — важен, — подчеркнул эксперт.

Баланс между экономикой и экологией

Темпы потепления в Центральной Азии в два раза выше среднемировых. И если не адаптироваться к этим изменениям, Казахстан ежегодно будет терять до 3,8% ВВП. Таковы оценки Азиатского банка развития.

Но еще более тревожны долгосрочные прогнозы в Азиатско-Тихоокеанском регионе — при высоких выбросах потери могут достигнуть 17% ВВП к 2070 году, а к концу века — и вовсе 41%.

— Климат — это не только про природу. Это про экономику. И про очень большие деньги, — отметил экономист, директор Центрально-Азиатского климатического фонда Ерлик Каражан.

По его словам, расходы растут уже сейчас: засухи, паводки, рост цен на энергию, деградация земли — все это напрямую сказывается на благополучии семей и стабильности стран.

— Изменения происходят медленно, но последствия — очень конкретные. И действовать нужно уже сейчас, иначе будет поздно. Это часто кажется чем-то далеким и абстрактным. Но я приведу пример — то, что произошло с Аральским морем. Это случилось на наших глазах, и многие чувствовали беспомощность: ничего нельзя было сделать, и предсказать это вовремя тоже не удалось, — отметил Каражан.

Он подчеркнул, что ключом к решению может стать климатическая дипломатия — то есть выстраивание партнерств, координация внутри региона и доступ к климатическим финансам.

— Изменение климата не признает границ. И наша доля в глобальной борьбе — это адаптация. Возможно, мы не сможем полностью остановить эти процессы, но мы можем выиграть время и создать системы, которые защитят нас от катастрофических последствий. Речь, например, идет о создании защитных инфраструктур от наводнений, развитии водосберегающих технологий, поддержке фермеров в засушливых регионах. Все эти меры требуют координации. Климатическая дипломатия в этом смысле — это поиск баланса интересов, — пояснил эксперт.

По его словам, мы должны объединить усилия со всеми странами Центральной Азии и без дипломатии, без сотрудничества, без открытого диалога нам не справиться.

— Одно из главных решений — построить доверительный региональный диалог, чтобы потом сформировать и глобальные партнерства. И в этом смысле климатические финансы — ключевой инструмент, — подытожил Ерлик Каражан.

Климатическая дипломатия в Казахстане начала формироваться еще в 90-е годы, когда страна первой в регионе ратифицировала Рамочную конвенцию ООН по изменению климата. Позже был Киотский протокол, Парижское соглашение и запуск первой в Центральной Азии системы торговли выбросами.

Сегодня у Казахстана есть собственная Стратегия углеродной нейтральности до 2060 года, принятый экологический кодекс, зеленые облигации, проекты в сфере ВИЭ и электрификации транспорта. Активно развивается направление водной дипломатии.

Так, по инициативе президентов Казахстана и Франции в Саудовской Аравии прошел международный One Water Summit, на котором обсуждались проблемы и решения в сфере водных ресурсов. Как рассказала посол Казахстана во Франции Гульсара Арыстанкулова, саммит стал не просто имиджевым шагом, но и площадкой для запуска реальных проектов.

Кадр из видео Jibek Joly

— Кроме имиджевой составляющей, саммит дал старт конкретным проектам. Казахстан сегодня ведет переговоры с крупнейшими мировыми игроками в сфере управления водными ресурсами — компаниями Violia и Suez. Они уже проявляют интерес к регионам Казахстана, в том числе Караганде и Актюбинской области, — сообщила она.

Кроме того, в партнерстве с Французским агентством развития и геологическим бюро Казахстан работает над созданием цифровой платформы по управлению водными ресурсами Балхаша и Или.

Климатическая повестка уже вошла в стратегии национальной безопасности. И Казахстан показывает: даже будучи страной с энергоемкой экономикой, можно защищать свои интересы через климатическую дипломатию — с учетом глобальных рисков, локальных задач и интересов будущих поколений.

Напомним, совсем недавно Глава государства подчеркнул, что вопрос водной безопасности стал основным условием устойчивого развития Казахстана. Он также заявил, что Казахстан должен заняться усилением водной дипломатии.