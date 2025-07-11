Кластер крупных откормочных площадок создадут в Туркестанской области

Основной особенностью проекта является концентрация 292 откормочных площадок на территории 185 га, что позволит эффективно использовать инфраструктуру, оптимизировать издержки и централизовать производство. В хозяйствах планируется откорм 15 тысяч голов КРС.

В рамках проекта предусмотрено создание полного производственного цикла по переработке животноводческой продукции. Для этого выделен участок площадью 1,5 га под строительство современного убойного пункта, что обеспечит необходимую инфраструктуру для первичной переработки, хранения и транспортировки мясной продукции в соответствии с высокими стандартами.

Общий объем инвестиций в проект составляет 5 млрд тенге. Основная часть средств направлена на строительно-монтажные работы, подведение инженерных коммуникаций и формирование кормовой базы.

Ключевыми преимуществами проекта являются оптимизация производственных процессов за счёт концентрации откормочных хозяйств, упрощение логистики и управления, а также централизованный ветеринарный и санитарный контроль.

Реализация проекта позволит существенно развить мясное животноводство в регионе, обеспечить внутренний рынок качественной отечественной продукцией и повысить экспортный потенциал Казахстана.

В числе основных преимуществ проекта - оптимизация производственных процессов за счет концентрации откормочных хозяйств, упрощение логистики и управления. Ветеринарный и санитарный контроль будет централизован. Развитие мясного животноводства позволит насытить внутренний рынок отечественной продукцией и повысить экспортный потенциал.