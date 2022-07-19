19 Июля 2022 11:57

Кладовщик распродал имущество завода на 4 млн тенге в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть УП города Туркестана поступило сообщение от одного из строительных заводов. В нем указывалось, что похищены товары, принадлежащие данному заводу. Общая сумма причиненного ущерба составила около 4 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отделе полиции создали следственно-оперативную группу, которая провела всестороннюю работу, направленную на задержание подозреваемых в совершении преступления. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого.

Им оказался кладовщик завода, которого задержали по месту жительства. Данный факт зарегистрировали по статье 189 УК РК «Присвоение или хищение вверенного чужого имущества».

Как выяснилось, подозреваемый, злоупотребляя служебным положением, незаконно реализовал технику и товары, принадлежащие заводу. Полученные деньги он тратил на собственные нужды.

По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование.

