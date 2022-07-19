Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Кладовщик распродал имущество завода на 4 млн тенге в Туркестане
19 Июля 2022 11:57

Кладовщик распродал имущество завода на 4 млн тенге в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть УП города Туркестана поступило сообщение от одного из строительных заводов. В нем указывалось, что похищены товары, принадлежащие данному заводу. Общая сумма причиненного ущерба составила около 4 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отделе полиции создали следственно-оперативную группу, которая провела всестороннюю работу, направленную на задержание подозреваемых в совершении преступления. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого.

Им оказался кладовщик завода, которого задержали по месту жительства. Данный факт зарегистрировали по статье 189 УК РК «Присвоение или хищение вверенного чужого имущества».

Как выяснилось, подозреваемый, злоупотребляя служебным положением, незаконно реализовал технику и товары, принадлежащие заводу. Полученные деньги он тратил на собственные нужды.

По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование.


Новости по теме
Жителю Кокшетау грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с животным
Подозреваемый в перевозке 17 кг марихуаны задержан в Атырауской области
Водитель врезался в остановку в Акмолинской области: один погибший, трое пострадавших
Читайте также
Казахстан занял 47 место в рейтинге стран по уровню преступности
Владельца магазина застрелили в ЗКО
АФМ возбудило 20 дел в отношении организованных преступных групп
Полицейские нашли 4 слезоточивые гранаты в схроне оружия в Таразе
Трое сторонников запрещенной в РК организации «ДВК/Коше» осуждены в Шымкенте
Казахстанские колонии перенесут в метавселенную
Восемьдесят три человека получили сроки за участие в январских событиях
Зарегистрировано 245 угонов авто с начала года в Казахстане
Популярное
1 Казахстанские колонии перенесут в метавселенную
2 Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана
3 Пограничники предотвратили вывоз более 8 млн долларов США – КНБ РК
4 Ветхие дома в Алматы снесут за счет бюджета
5 Спасшему троих детей жителю Павлодарской области подарили квартиру

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Реализация Транскаспийского маршрута даст импульс проходящим через него регионам
Рахим Ошакбаев
Участие простых казахстанцев в IPO - есть уникальное окно возможностей
Архив