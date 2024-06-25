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    14:40, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Китайский зонд доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны

    Китайский зонд доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны
    Фото: Синьхуа

    Модуль китайского зонда «Чанъэ-6» во вторник приземлился, доставив образцы грунта, собранные с обратной стороны Луны. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно его данным, возвращаемый модуль зонда «Чанъэ-6» во вторник приземлился в заданном районе на территории Автономного района Внутренняя Монголия КНР, миссия признана успешной.

    Зонд, который состоит из орбитального, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей, был запущен 3 мая.

    Зонд «Чанъэ-6» в начале июня совершил посадку на обратной стороне Луны, осуществил забор грунта и затем доставил образцы на возвращаемый аппарат.

    Теги:
    Китай Луна Освоение космоса Мировые новости Космос
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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