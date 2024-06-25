Китайский зонд доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны

Модуль китайского зонда «Чанъэ-6» во вторник приземлился, доставив образцы грунта, собранные с обратной стороны Луны. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Согласно его данным, возвращаемый модуль зонда «Чанъэ-6» во вторник приземлился в заданном районе на территории Автономного района Внутренняя Монголия КНР, миссия признана успешной.

Зонд, который состоит из орбитального, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей, был запущен 3 мая.

Зонд «Чанъэ-6» в начале июня совершил посадку на обратной стороне Луны, осуществил забор грунта и затем доставил образцы на возвращаемый аппарат.