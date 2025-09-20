РУ
    04:05, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Китайский рынок зарядных устройств для электромобилей демонстрирует 50% рост

    Общее число зарядных станций для электрических автомобилей в Китае превысило 17 млн единиц, с ростом на более чем 50% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Госуправления по делам энергетики КНР, передает агентство Kazinform.

    Фото: freepik

    По данным, которые приводит Xinhua, из них — более 4 млн устройств общественного пользования, а количество частных зарядных устройств превысило 13 млн.

    Согласно данным Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая, за первые восемь месяцев этого года объемы производства и продаж автомобилей на новых источниках энергии составили 9,625 млн и 9,62 млн единиц соответственно, увеличившись на 37,3% и 36,7% в годовом исчислении.

    Напомним, Китай планирует продать свыше 32 млн авто до конца года.

    Электромобили Электроэнергия Китай КНР
    Руслан Сулейменов
    Руслан Сулейменов
    Автор
