04:05, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5
Китайский рынок зарядных устройств для электромобилей демонстрирует 50% рост
Общее число зарядных станций для электрических автомобилей в Китае превысило 17 млн единиц, с ростом на более чем 50% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Госуправления по делам энергетики КНР, передает агентство Kazinform.
По данным, которые приводит Xinhua, из них — более 4 млн устройств общественного пользования, а количество частных зарядных устройств превысило 13 млн.
Согласно данным Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая, за первые восемь месяцев этого года объемы производства и продаж автомобилей на новых источниках энергии составили 9,625 млн и 9,62 млн единиц соответственно, увеличившись на 37,3% и 36,7% в годовом исчислении.
Напомним, Китай планирует продать свыше 32 млн авто до конца года.