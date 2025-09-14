Китай планирует продать свыше 32 млн авто до конца года

Китайские власти обнародовали 2-летний план работ по стабилизации роста автомобильного сектора, поставив цель продать по итогам 2025 года приблизительно 32,3 млн автомобилей, что примерно на 3 % больше по сравнению с прошлым годом.

Согласно документу, совместно опубликованному 8 правительственными ведомствами, включая Министерство промышленности и информатизации КНР, прогнозируется, что в 2025 году продажи транспортных средств на новых источниках энергии достигнут около 15,5 млн единиц, доведя прирост показателя до примерно 20 проц.

Другие цели на этот год включают стабильный рост экспорта автомобилей и увеличение добавленной стоимости в автомобильной промышленности на 6%. Ожидается, что к 2026 году отрасль сохранит устойчивый рост с повышением эффективности, качества и масштаба.

План предусматривает более 60 мер в 4 ключевых областях, включая стимулирование внутреннего спроса, укрепление производственно-сбытовых цепочек, оптимизацию делового климата и углубление открытости и сотрудничества.

Если говорить о спросе, то в плане изложены меры по ускорению расширения рынка NEV и продвижению технологий интеллектуальных подключенных транспортных средств.

В документе указывается, что более 700 тыс. дополнительных NEV будут развернуты в пилотном режиме в 25 городах в таких секторах, как общественный транспорт, такси и логистика.

Напомним, что доля автомобилей на новых источниках энергии в Китае превысила 55%.