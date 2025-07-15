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    00:26, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Китайский экспорт в США снижается, но увеличивается в другие страны

    Экспорт Китая демонстрирует динамику роста, несмотря на снижение поставок в США, передает Kazinform со ссылкой на Главное таможенное управления КНР.

    Китайский экспорт в США снижается, но увеличивается в другие страны
    Фото: Синьхуа

    Согласно данным таможни, опубликованным в понедельник, в июне экспорт Китая увеличился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как импорт вырос на 2,3%.

    Среди внешнеторговых партнеров наибольший прирост зафиксирован в торговле с членами АСЕАН — на 9,6% (около $513,4 млрд). Далее следуют Европейский союз с 3,5% ($395,1 млрд), государства-участники ОПОП с 4,7% ($1,58 трлн) и африканские страны с 14,4% ($165,3 млрд).

    В то же время товарооборот с Соединёнными Штатами Америки сократился на 9,3% — до 2,08 трлн юаней ($291,3 млрд).

    В ведомстве также указали на положительные структурные изменения во внешней торговле, где доля высокотехнологичной продукции увеличилась на 9,2%, а китайских брендов в общем объёме экспорта достигла 32,4%.

    Комментируя итоги полугодия, заместитель главы Главного таможенного управления КНР Ван Линцзюнь подчеркнул, что Китай располагает всеми необходимыми ресурсами и возможностями для устойчивого развития внешней торговли. Среди ключевых факторов он отметил диверсифицированную структуру рынков, высокий уровень инноваций, конкурентоспособность продукции и адаптивность экспортноориентированных предприятий.

    Ранее мы сообщали, что товарооборот Китая с Центральной Азией достиг $95 млрд.

    Теги:
    Китай Торговля Товарооборот Экспорт КНР США
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
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