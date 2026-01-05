Китайские тайконавты завершили первые в истории страны тренировки в пещерах

Как сообщается, учения были организованы Центром подготовки космонавтов Китая в районе Улун города центрального подчинения Чунцин и продолжались около месяца.

Участники, разделенные на четыре группы, находились в естественной пещерной среде по шесть дней и пять ночей при средней температуре около 8 градусов Цельсия и влажности воздуха, достигающей 99%.

Программа включала более десяти специализированных направлений. Космонавты занимались мониторингом окружающей среды, картографированием пещерных систем и отработкой связи с наземным центром управления в условиях ограниченной видимости. Отдельный блок был посвящен психологической и поведенческой подготовке, направленной на преодоление стресса от темноты и сенсорной изоляции.

В ходе курса экипажи выполняли научные задачи и учились эффективно распределять ресурсы жизнеобеспечения в замкнутом пространстве. Практическая часть тренировок требовала высокой физической выносливости для прохождения узких тоннелей и перемещения по отвесным скалам в холодной и сырой среде.

Данный проект стал продолжением и развитием международной практики. Еще в 2016 году китайский космонавт Е Гуанфу участвовал в подобных тренировках Европейского космического агентства в Италии, однако теперь Китай внедрил собственную систему подготовки.

В Центре заявили о намерении сделать такие интенсивные программы регулярными. В ближайшем будущем обучение пройдут как опытные участники космических программ, так и новые рекруты. Это позволит планомерно повысить адаптивность экипажей к экстремальным факторам и повысить надежность выполнения будущих пилотируемых межпланетных миссий.

Ранее мы писали, что застрявшие на орбите тайконавты находятся в космосе более 200 дней.