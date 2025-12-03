Китайские исследователи начали клинические испытания технологии уничтожения ВИЧ

Как пишет издание, ученые Уханьского университета науки и технологий создали систему адресной доставки инструментов генного редактирования, которая может использоваться для борьбы с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

В материале газеты China Science Daily отмечено, что механизм позволяет проникнуть инструментам редактирования непосредственно в зараженные клетки, где они находят и разрушают геном вируса.

— Основным преимуществом данной технологии перед существующей антиретровирусной терапией является возможность воздействия на скрытые, «спящие» резервуары инфекции. Это позволяет добиться «функционального излечения», полностью удаляя вирус из организма, — говорится в сообщении.





Первые результаты уже есть, в ходе экспериментов на инфицированных мышах в одной из тестовых групп у двух особей из трех было зафиксировано полное исчезновение вируса из организма. По данным исследователей, методика уже прошла проверку комитета по медицинской этике и вступила в стадию клинических исследований.

