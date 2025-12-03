РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:53, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Китайские исследователи начали клинические испытания технологии уничтожения ВИЧ

    Китайские ученые разработали метод генного редактирования для уничтожения ВИЧ, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА. 

    Немецкие ученые нашли антитело, нейтрализующее 98% штаммов ВИЧ
    Фото: Pexels

    Как пишет издание, ученые Уханьского университета науки и технологий создали систему адресной доставки инструментов генного редактирования, которая может использоваться для борьбы с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

    В материале газеты China Science Daily отмечено, что механизм позволяет проникнуть инструментам редактирования непосредственно в зараженные клетки, где они находят и разрушают геном вируса.

    — Основным преимуществом данной технологии перед существующей антиретровирусной терапией является возможность воздействия на скрытые, «спящие» резервуары инфекции. Это позволяет добиться «функционального излечения», полностью удаляя вирус из организма, — говорится в сообщении. 

    Первые результаты уже есть, в ходе экспериментов на инфицированных мышах в одной из тестовых групп у двух особей из трех было зафиксировано полное исчезновение вируса из организма. По данным исследователей, методика уже прошла проверку комитета по медицинской этике и вступила в стадию клинических исследований.

    Ранее сообщалось, что китайские ученые впервые обнаружили редкоземельную минерализацию в растениях. 

    Теги:
    Ученые Китай Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают