Китайская CAS Space успешно испытала суборбитальный аппарат для космического туризма

Возвращаемая капсула совершила штатную посадку на космодроме Цзюцюань с помощью парашютной системы. В ходе полета, максимальная высота которого составила 120 км, инженеры протестировали технологии аэродинамического торможения при входе в плотные слои атмосферы и систему сверхточной посадки.

CAS Space позиционирует проект как низкозатратную платформу для коммерческого сектора. По заявлению разработчиков, аппарат способен обеспечивать более 300 секунд стабильной микрогравитации, что позволяет использовать его не только для туризма, но и для научных экспериментов.

В рамках испытаний на борту было размещено оборудование Института механики Академии наук Китая для лазерного аддитивного производства в условиях невесомости. Тесты подтвердили эффективность ракетной платформы для поддержки орбитального производства.

Также в космосе побывали образцы семян роз. Исследователи изучат полученные генные мутации для выведения новых сортов и создания банка зародышевой плазмы «космических роз».

Заместитель главного конструктора Ван Инчэн сообщил, что компания планирует масштабировать серию «Лихун». На текущем этапе CAS Space сосредоточена на разработке систем жизнеобеспечения и аварийного спасения.

