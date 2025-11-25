Китай запустил космический корабль Шэньчжоу-22
Китайский космический корабль Шэньчжоу-22 стартовал в космос во вторник с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Как сообщили в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР, для запуска космического корабля использовалась ракета-носитель Long March-2 °F Y22.
В ведомстве добавили, что экипаж космического корабля Шэньчжоу-21, прибывший на китайскую космическую станцию в октябре, проводит работы на орбите в нормальном режиме.
Напомним, что после удара космического мусора по кораблю Шэньчжоу-20 запланированное на 5 ноября возвращение экипажа пришлось перенести. 15 ноября все три китайских тайконавта завершили 204-дневную миссию и благополучно вернулись на Землю.
Ранее мы писали, что застрявшие в космосе тайконавты вернулись на Землю.