Китай запустил космический корабль Шэньчжоу-22

Как сообщили в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР, для запуска космического корабля использовалась ракета-носитель Long March-2 °F Y22.

В ведомстве добавили, что экипаж космического корабля Шэньчжоу-21, прибывший на китайскую космическую станцию в октябре, проводит работы на орбите в нормальном режиме.

Напомним, что после удара космического мусора по кораблю Шэньчжоу-20 запланированное на 5 ноября возвращение экипажа пришлось перенести. 15 ноября все три китайских тайконавта завершили 204-дневную миссию и благополучно вернулись на Землю.

