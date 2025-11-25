РУ
    12:45, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Китай запустил космический корабль Шэньчжоу-22

    Китайский космический корабль Шэньчжоу-22 стартовал в космос во вторник с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа

    Фото: Синьхуа

    Как сообщили в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР, для запуска космического корабля использовалась ракета-носитель Long March-2 °F Y22.

    В ведомстве добавили, что экипаж космического корабля Шэньчжоу-21, прибывший на китайскую космическую станцию в октябре, проводит работы на орбите в нормальном режиме.

    Напомним, что после удара космического мусора по кораблю Шэньчжоу-20 запланированное на 5 ноября возвращение экипажа пришлось перенести. 15 ноября все три китайских тайконавта завершили 204-дневную миссию и благополучно вернулись на Землю.

    Ранее мы писали, что застрявшие в космосе тайконавты вернулись на Землю.

    Теги:
    Китай Мировые новости Космос
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
