Китай запускает программу восстановления кредитной истории граждан

Заместитель управляющего НБК Цзоу Лань в понедельник заявил, что новая мера предоставляет гражданам, полностью погасившим задолженность в установленные сроки, прозрачный и единый механизм восстановления кредитной истории. По его словам, программа не направлена на смягчение кредитной дисциплины и не освобождает заемщиков от обязательств.

Агентство Синьхуа отмечает, что программа распространяется на сведения о просроченных обязательствах, зафиксированные в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 года, при условии, что сумма просроченной задолженности не превышает 10 тыс. юаней (1 417 долл. США) по каждому отдельному случаю.

Ключевым требованием является полное погашение просроченной суммы не позднее 31 марта 2026 года. При выполнении этих условий информация о просрочках не будет отображаться в кредитной истории заемщика.

Эксперты подчеркивают, что речь идет о точечном восстановлении кредитной истории, а не о так называемом «отмывании кредитов».

