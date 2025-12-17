Китай выделит кредит в $2,3 млрд на строительство железной дороги Китай-Кыргызстан–Узбекистан

По данным пресс-службы Кабинета министров КР, соглашение заключено между ОсОО «Компания железной дороги „Китай — Кыргызстан — Узбекистан“ (совместная проектная компания) и Синдикатом банков Китайской Народной Республики, включающим Государственный банк развития Китая и Эксимбанк.

Отмечается, что общая стоимость проекта оценивается в $4,7 млрд, из которых $2,3 млрд предоставляется Китаем в качестве кредита на 35 лет совместной проектной компании, учрежденной тремя странами.

Оставшиеся $2,3 млрд будут внесены тремя государствами в уставный капитал совместной проектной компании: Китай- 51%, Кыргызстан-24,5%, Узбекистан- 24,5%.

В рамках строительства железной дороги предусмотрено возведение 50 мостов и 29 тоннелей общей длиной 120 километров. На территории Кыргызстана общая длина железной дороги составит 304 км.

Ранее сообщалось о том, что строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан перешло в практическую стадию.

