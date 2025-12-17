РУ
    12:05, 17 Декабрь 2025

    Китай выделит кредит в $2,3 млрд на строительство железной дороги Китай-Кыргызстан–Узбекистан

    Накануне подписано соглашение о финансировании строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Китай выделит кредит в $2,3 млрд на строительство железной дороги Китай-Кыргызстан–Узбекистан
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    По данным пресс-службы Кабинета министров КР, соглашение заключено между ОсОО «Компания железной дороги „Китай — Кыргызстан — Узбекистан“ (совместная проектная компания) и Синдикатом банков Китайской Народной Республики, включающим Государственный банк развития Китая и Эксимбанк.

    Отмечается, что общая стоимость проекта оценивается в $4,7 млрд, из которых $2,3 млрд предоставляется Китаем в качестве кредита на 35 лет совместной проектной компании, учрежденной тремя странами.

    Оставшиеся $2,3 млрд будут внесены тремя государствами в уставный капитал совместной проектной компании: Китай- 51%, Кыргызстан-24,5%, Узбекистан- 24,5%.

    В рамках строительства железной дороги предусмотрено возведение 50 мостов и 29 тоннелей общей длиной 120 километров. На территории Кыргызстана общая длина железной дороги составит 304 км.

    Ранее сообщалось о том, что строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан перешло в практическую стадию.

    Мы также писали про строительство новой железной дороги, которая соединит Катар и Саудовскую Аравию. 

    Гульмира Абдрахманова
