Китай заинтересован в развитии казахского искусства айтыс — Сяо Евэнь

— Мы воспринимаем Казахстан как близкого соседа и государство с дружественным настроем. Поскольку Синьцзян-Уйгурский автономный район расположен в непосредственной близости от Казахстана, наши отношения активно развиваются в самых разных сферах. В июне этого года мы стали свидетелями успешного проведения в Астане саммита «Центральная Азия — Китай». В рамках него состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Председателем КНР Си Цзиньпином. На этом саммите были достигнуты важные договорённости, и совместно со странами Центральной Азии планируется реализация масштабных проектов. В целом в этом процессе значительная роль отводится средствам массовой информации, — отметил Сяо Евэнь в ходе встречи с делегацией представителей казахстанских СМИ.

По его словам, в Китае официально зарегистрированы 56 национальностей, и все они проживают на территории Синьцзяна. Государство предоставляет всем народам равные права, в том числе право на работу в государственных органах управления.

— Все этнические группы живут в мире и согласии, оказывая друг другу поддержку. Население бережно сохраняет свои традиции и культурное наследие. К примеру, мы придаём большое значение популяризации и сохранению духовных и художественных ценностей: казахского поэтического искусства айтыс, музыкального искусства «Двенадцать мукамов», которое считается культурным достоянием уйгурского народа, а также кыргызского героического эпоса «Манас». Всё это передаётся из поколения в поколение, не теряя своей подлинности. Чтобы прикоснуться к этому культурному богатству, в регион приезжают туристы как из других районов Китая, так и из-за рубежа. Кроме того, в соответствии с законодательством КНР, на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района наряду с китайским языком придаётся большое значение сохранению и развитию языков других народов, населяющих регион. Поэтому печатная продукция здесь издаётся на казахском, китайском, уйгурском, киргизском и монгольском языках, — сообщил Сяо Евэнь.

По его словам, на территории автономного района сегодня выходит более 100 газет и свыше 200 журналов. При этом 120 журналов и 52 газеты публикуются на языках национальных меньшинств. А Синьцзянская телерадиокомпания ведёт трансляции на пяти языках.

— На протяжении последних десяти лет более 77% регионального бюджета направляется на повышение благосостояния населения. В приоритете остаются такие сферы, как трудоустройство, здравоохранение, образование и обеспечение доступным жильём. В последние годы Синьцзян-Уйгурский автономный район достиг значительных успехов в социально-экономическом развитии. Кроме того, объёмы торговли между Синьцзяном и странами вдоль Великого шёлкового пути неуклонно растут, — подчеркнул заместитель начальника управления по внешним связям правительства СУАР.

Следует отметить, что айтыс включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.