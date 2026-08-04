Китай впервые установил обязательные требования к безопасности беспилотных авто

Китай представил первые обязательные национальные стандарты безопасности для автомобилей с функциями автономного вождения, ужесточив требования к автопроизводителям, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на China Daily .

Новые правила, опубликованные Министерством промышленности и информационных технологий КНР, вступят в силу 1 июля 2027 года. Документ запрещает вывод на дороги машин с автопилотом уровня L3 и L4 без внедрения комплексных систем безопасности.

Автопроизводителям предстоит внедрить системы управления рисками и проводить обязательные тесты, включая виртуальные симуляции, испытания на полигонах и проверки на реальных дорогах до запуска автономных функций.

Регламент ужесточает требования к интерфейсу автопилота для безопасной передачи управления водителю. Кроме того, автоконцерны будут обязаны четко прописывать уровень автономии, ограничения системы и зоны ответственности в инструкциях, на сайтах и бортовых дисплеях.

Ранее сообщалось, что новые автомобили в Китае больше не будут оснащать синими индикаторами.

Напомним, в Казахстане утверждены Правила реализации пилотного проекта по внедрению автотранспортных средств с условной и высокой автоматизацией управления.