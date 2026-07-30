Новые автомобили в Китае больше не будут оснащать синими индикаторами

Власти Китая запретили оснащать новые легковые автомобили внешними синими индикаторами автономного вождения из-за нарушения национальных стандартов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на местные СМИ .

Как сообщается, синие индикаторы автопилота противоречат национальному стандарту GB 4785-2019, который разрешает использование синих сигналов только на автомобилях полиции, скорой помощи и спасательных служб.

Решение вступило в силу 27 июля с началом сертификации автомобилей 410-й партии. Автоконцерны Geely, Changan, Voyah и Avatr уже заявили о выполнении требований.

Министерство промышленности и информационных технологий КНР разрабатывает меры в отношении уже проданных автомобилей. Ведомство пока не определило, потребует ли оно отзыв машин для демонтажа оборудования или разрешит их эксплуатацию при запрете на производство новых.

Ожидается, что автопроизводители смогут привести эксплуатируемый автопарк в соответствие с требованиями с помощью дистанционного обновления программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что Китай приостановил лицензирование роботакси.