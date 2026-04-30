Китай приостановил лицензирование роботакси

Власти Китая ввели временные ограничения на выдачу лицензий для беспилотного транспорта после системного сбоя в Ухане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на South China Morning Post .

Как сообщается, в конце прошлого месяца в работе беспилотных такси Apollo Go от компании Baidu произошел масштабный технический сбой. В результате в час пик система парализовала движение автомобилей, в которых находились пассажиры, что на несколько часов заблокировало трафик на дорогах.

После инцидента Министерство промышленности и информационных технологий КНР провело совещание с профильными ведомствами, включая Министерство транспорта. В ходе встречи представителей отрасли призвали провести внутренние проверки, принять меры по исправлению ситуации и усилить контроль за безопасностью.

Вслед за этим власти ограничили выдачу новых лицензий на автономное вождение.

Операторам роботакси временно запретили расширять свои автопарки за счет новых беспилотных автомобилей.

