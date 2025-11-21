РУ
    22:11, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Китай внедряет онлайн-заполнение миграционной карты для иностранных граждан

    С 20 ноября иностранные граждане, прибывающие в Китай, могут заранее заполнить необходимую для въезда миграционную карту онлайн, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА. 

    Фото: Mediabites.com.pk

    Как пишет издание, не ранее чем за 24 часа до прохождения пограничного контроля туристы могут заполнить форму онлайн и получить QR-код, который необходимо сохранить на телефоне или распечатать и иметь при себе.  

    Иностранные граждане, которые не имеют возможности заполнить карту заранее, смогут сделать это по прибытии в пункт пограничного контроля Китая, используя автоматизированные системы паспортного контроля или выбрав традиционный бумажный вариант.

    От заполнения миграционной карты освобождаются иностранные граждане в следующих случаях:

    • наличие постоянного вида на жительство иностранного гражданина в КНР;
    • прямой транзит в течение 24 часов без выхода за пределы установленной зоны (аэро)порта;
    • въезд или выезд на круизном лайнере с возвращением на том же судне;
    • иностранные граждане, работающие на транспортных средствах, въезжающих в страну или выезжающих из нее.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что Китай продлил действие одностороннего безвизового режима для граждан более чем 40 государств до 31 декабря 2026 года. 

    Китай Миграция Иностранцы Мировые новости Цифровизация
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
