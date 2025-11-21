Китай внедряет онлайн-заполнение миграционной карты для иностранных граждан

Как пишет издание, не ранее чем за 24 часа до прохождения пограничного контроля туристы могут заполнить форму онлайн и получить QR-код, который необходимо сохранить на телефоне или распечатать и иметь при себе.

Иностранные граждане, которые не имеют возможности заполнить карту заранее, смогут сделать это по прибытии в пункт пограничного контроля Китая, используя автоматизированные системы паспортного контроля или выбрав традиционный бумажный вариант.

От заполнения миграционной карты освобождаются иностранные граждане в следующих случаях:

наличие постоянного вида на жительство иностранного гражданина в КНР;

прямой транзит в течение 24 часов без выхода за пределы установленной зоны (аэро)порта;

въезд или выезд на круизном лайнере с возвращением на том же судне;

иностранные граждане, работающие на транспортных средствах, въезжающих в страну или выезжающих из нее.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Китай продлил действие одностороннего безвизового режима для граждан более чем 40 государств до 31 декабря 2026 года.