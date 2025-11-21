Китай внедряет онлайн-заполнение миграционной карты для иностранных граждан
С 20 ноября иностранные граждане, прибывающие в Китай, могут заранее заполнить необходимую для въезда миграционную карту онлайн, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.
Как пишет издание, не ранее чем за 24 часа до прохождения пограничного контроля туристы могут заполнить форму онлайн и получить QR-код, который необходимо сохранить на телефоне или распечатать и иметь при себе.
Иностранные граждане, которые не имеют возможности заполнить карту заранее, смогут сделать это по прибытии в пункт пограничного контроля Китая, используя автоматизированные системы паспортного контроля или выбрав традиционный бумажный вариант.
От заполнения миграционной карты освобождаются иностранные граждане в следующих случаях:
- наличие постоянного вида на жительство иностранного гражданина в КНР;
- прямой транзит в течение 24 часов без выхода за пределы установленной зоны (аэро)порта;
- въезд или выезд на круизном лайнере с возвращением на том же судне;
- иностранные граждане, работающие на транспортных средствах, въезжающих в страну или выезжающих из нее.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Китай продлил действие одностороннего безвизового режима для граждан более чем 40 государств до 31 декабря 2026 года.