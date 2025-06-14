Китай выступает против посягательств на суверенитет и территориальную целостность Ирана

- Китай обеспокоен ударом Израиля на Иран и глубоко озабочен теми серьезными последствиями, к которым могут привести соответствующие действия. Китайская сторона выступает против посягательств на суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана, а также против усиления противоречий и расширения конфликта, - приводит Xinhua слова официального представителя МИД КНР.

По его словам, региональная ситуация вновь резко накаляется, что не отвечает интересам ни одной из сторон.

Далее он отметил, что китайская сторона призывает все заинтересованные стороны приложить больше усилий для содействия региональному миру и стабильности и избежать дальнейшей эскалации напряженности.

- Китай готов играть конструктивную роль в содействии деэскалации ситуации, - подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что МИД Казахстана сделал заявление.