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    Китай выделил 50 млн юаней на ликвидацию последствий стихии в провинции Хубэй

    Китай направил 50 млн юаней на восстановление пострадавшей от сильных гроз и шквалистого ветра провинции Хубэй, где жертвами стихии стали 11 человек, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Китай выделил 50 млн юаней на ликвидацию последствий стихии в провинции Хубэй
    Фото: freepik

    По данным издания, государственный комитет по делам развития и реформ КНР выделил из центрального бюджета 50 млн юаней (около 3,6 млрд тенге) для проведения первоочередных восстановительных работ в провинции Хубэй, пострадавшей от сильных гроз и шквалистого ветра.

    Финансирование направят на ремонт поврежденной инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог, а также объектов социальной сферы, включая школы.

    Ожидается, что это позволит ускорить восстановление нормальной жизни и работы в пострадавших районах.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

    Напомним, на юге Китая в результате наводнений погибли четыре человека, десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Китай направил дополнительную помощь пострадавшему от наводнений Гуанси.

    Китай стихия Гуманитарная помощь Происшествия Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор