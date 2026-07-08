Китай выделил 50 млн юаней на ликвидацию последствий стихии в провинции Хубэй

Китай направил 50 млн юаней на восстановление пострадавшей от сильных гроз и шквалистого ветра провинции Хубэй, где жертвами стихии стали 11 человек, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

По данным издания, государственный комитет по делам развития и реформ КНР выделил из центрального бюджета 50 млн юаней (около 3,6 млрд тенге) для проведения первоочередных восстановительных работ в провинции Хубэй, пострадавшей от сильных гроз и шквалистого ветра.

Финансирование направят на ремонт поврежденной инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог, а также объектов социальной сферы, включая школы.

Ожидается, что это позволит ускорить восстановление нормальной жизни и работы в пострадавших районах.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

Напомним, на юге Китая в результате наводнений погибли четыре человека, десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Китай направил дополнительную помощь пострадавшему от наводнений Гуанси.