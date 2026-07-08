Китай направил дополнительную помощь пострадавшему от наводнений Гуанси

Китай направил в пострадавший от наводнений Гуанси-Чжуанский автономный район дополнительные гуманитарные грузы и продлил действие режимов экстренного реагирования, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Китай выделил более 36 тыс. дополнительных предметов экстренной помощи для пострадавшего от наводнений Гуанси-Чжуанский автономный район, сообщили во вторник в Министерстве по управлению чрезвычайными ситуациями КНР.

Выделенные предметы, в том числе плетеные мешки и резиновые лодки, были совместно выделены Государственным штабом по борьбе с наводнениями и засухой КНР и Государственным управлением продовольствия и материальных резервов КНР.

По данным издания, в рамках механизма экстренного снабжения с участием государственных ведомств и общественных организаций в регион также отправили около 40 тыс. единиц дополнительной помощи, включая продукты питания, осветительное оборудование, плащи, непромокаемую обувь и влагостойкие карематы. Кроме того, в пострадавшие районы уже доставлены ранее выделенные 160 тыс. предметов из центрального фонда помощи при стихийных бедствиях.

Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой КНР продлил действие режима экстренного реагирования 2-го уровня на наводнения в ГЧАР, Государственный комитет по предотвращению и минимизации ущерба от стихийных бедствий продлил действие режима экстренного реагирования 4-го уровня в ГЧАР, а Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР продлило действие национального режима экстренного реагирования 3-го уровня в связи с возможными бедствиями геологического характера в ГЧАР.

В Китае действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации, в которой первый уровень является наиболее серьезным.

По состоянию на вечер вторника жертвами наводнений в ГЧАР, вызванных проливными дождями, стали шесть человек, еще 11 числятся пропавшими без вести.

Как сообщили официальные лица на пресс-конференции, проливные дожди, вызванные тайфуном «Майсак», затронули 375 тыс. жителей ГЧАР. Из пострадавших районов эвакуированы в общей сложности 130 тыс. человек.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

Напомним, на юге Китая в результате наводнений погибли четыре человека, десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.