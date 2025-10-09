Китай ужесточает экспортный контроль на технологии редкоземельных элементов

В четверг министерство опубликовало два официальных уведомления, посвященных вопросам экспортного контроля. Согласно первому документу (№ 61), ограничения распространяются на зарубежные товары, содержащие компоненты китайского происхождения, если они связаны с редкоземельными элементами.

Представитель ведомства отметил, что в последнее время отдельные зарубежные организации и лица напрямую или после переработки передавали такие материалы третьим сторонам, которые использовали их в военной и других чувствительных сферах. Эти действия, по его словам, нанесли ущерб или создали угрозу национальной безопасности Китая и негативно повлияли на международную стабильность. Поэтому правительство приняло решение установить контроль над экспортом подобных товаров, чтобы защитить национальные интересы и выполнить международные обязательства в сфере нераспространения.

Перечень продукции, подпадающей под новые меры, ограничен. При этом экспорт, необходимый для медицинской помощи, реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения или ликвидации последствий стихийных бедствий, освобождается от лицензирования.

Второе уведомление (№ 62) вводит экспортный контроль на технологии, связанные с редкоземельными элементами.

— Зарубежные организации и лица незаконно получали из Китая соответствующие технологии и использовали их для производства материалов военного назначения. Новые меры должны предотвратить подобные риски, укрепить национальную безопасность и обеспечить стабильность глобальных цепочек поставок редкоземельных материалов, — подчеркнул представитель ведомства.

Оба документа вступают в силу с момента публикации.

Напомним, в апреле 2025 года Китай ввел ограничения на экспорт семи редкоземельных металлов (самарий, тербий, скандий, иттрий и др.) в целях «обеспечения национальной безопасности и выполнения своих международных обязательств, включая нераспространение».

