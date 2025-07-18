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    13:18, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Крупное месторождение нового редкоземельного минерала найдено в Китае

    Группа китайских геологов обнаружила крупное месторождение ранее неизвестного редкоземельного минерала в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.

    Крупное месторождение нового редкоземельного минерала найдено в Китае
    Фото: Синьхуа

    Новый минерал, получивший официальное название Huanghoite-(Nd) от Международной минералогической ассоциации, представляет собой карбонатный минерал с высоким содержанием неодима, ключевого элемента, применяемого в производстве электродвигателей для электромобилей и морских ветрогенераторов.

    Открытие сделали специалисты Уханьского геологоразведочного университета и Института геологических изысканий Внутренней Монголии. Залежи были обнаружены в центральной части основного рудного тела крупнейшего в мире месторождения редкоземельных металлов Баян-Обо.

    По словам руководителя исследовательской группы Чжао Лайши, находка свидетельствует о сложной геохимической структуре и богатом ресурсном потенциале этого уникального месторождения.

    Ранее мы писали, что крупное месторождение литиевых руд было обнаружено в Китае.

    Напомним, что Китай является одним из крупнейших в мире поставщиков редкоземельных металлов, которые широко используются в производстве высокотехнологичных устройств.

    Теги:
    Китай Редкие металлы Металлы КНР Месторождение
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
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