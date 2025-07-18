Крупное месторождение нового редкоземельного минерала найдено в Китае

Новый минерал, получивший официальное название Huanghoite-(Nd) от Международной минералогической ассоциации, представляет собой карбонатный минерал с высоким содержанием неодима, ключевого элемента, применяемого в производстве электродвигателей для электромобилей и морских ветрогенераторов.

Открытие сделали специалисты Уханьского геологоразведочного университета и Института геологических изысканий Внутренней Монголии. Залежи были обнаружены в центральной части основного рудного тела крупнейшего в мире месторождения редкоземельных металлов Баян-Обо.

По словам руководителя исследовательской группы Чжао Лайши, находка свидетельствует о сложной геохимической структуре и богатом ресурсном потенциале этого уникального месторождения.

Ранее мы писали, что крупное месторождение литиевых руд было обнаружено в Китае.

Напомним, что Китай является одним из крупнейших в мире поставщиков редкоземельных металлов, которые широко используются в производстве высокотехнологичных устройств.