Крупное месторождение нового редкоземельного минерала найдено в Китае
Группа китайских геологов обнаружила крупное месторождение ранее неизвестного редкоземельного минерала в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.
Новый минерал, получивший официальное название Huanghoite-(Nd) от Международной минералогической ассоциации, представляет собой карбонатный минерал с высоким содержанием неодима, ключевого элемента, применяемого в производстве электродвигателей для электромобилей и морских ветрогенераторов.
Открытие сделали специалисты Уханьского геологоразведочного университета и Института геологических изысканий Внутренней Монголии. Залежи были обнаружены в центральной части основного рудного тела крупнейшего в мире месторождения редкоземельных металлов Баян-Обо.
По словам руководителя исследовательской группы Чжао Лайши, находка свидетельствует о сложной геохимической структуре и богатом ресурсном потенциале этого уникального месторождения.
Ранее мы писали, что крупное месторождение литиевых руд было обнаружено в Китае.
Напомним, что Китай является одним из крупнейших в мире поставщиков редкоземельных металлов, которые широко используются в производстве высокотехнологичных устройств.