Крупное месторождение литиевых руд обнаружено в Китае

По информации ведомства, в результате геологоразведочных работ на участке горного массива Цзицзяошань в уезде Линьу были обнаружены запасы литиевой руды объёмом 490 млн тонн. Содержание оксида лития оценивается в 1,31 млн тонн.

Месторождение также богато стратегически важными сопутствующими элементами, такими как рубидий, вольфрам и олово. Уточняется, что все выявленные ресурсы являются новыми и ранее не были учтены в государственном балансе.

Как отметил руководитель проекта Чэнь Чжицян, впервые в условиях труднодоступной горной местности была применена технология доставки бурового оборудования с использованием тяжёлых беспилотных летательных аппаратов, что позволило значительно повысить эффективность работ.

Профессор Института минеральных ресурсов провинции Хунань Сюй Имин подчеркнул, что открытие литиевого месторождения создает прочную ресурсную основу для строительства в городском округе Чэньчжоу провинции Хунань базы новых источников энергии.

Литий сегодня считается одним из ключевых металлов для производства литий-ионных аккумуляторов, используемых в электромобилях, смартфонах, ноутбуках и других устройствах. Согласно последним данным, подтверждённые запасы лития в Китае составляют 16,5% от общемирового объёма, что позволяет стране занимать второе место в мире по данному показателю.

Ранее аналитики и трейдеры прогнозировали, что цены на литий могут стабилизироваться после двух лет резкого падения.