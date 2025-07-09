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    11:14, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Крупное месторождение литиевых руд обнаружено в Китае

    В провинции Хунань обнаружено одно из крупнейших в Китае месторождений литиевой руды. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Департамент природных ресурсов региона.

    Крупное месторождение литиевых руд обнаружено в Китае
    Фото: Синьхуа

    По информации ведомства, в результате геологоразведочных работ на участке горного массива Цзицзяошань в уезде Линьу были обнаружены запасы литиевой руды объёмом 490 млн тонн. Содержание оксида лития оценивается в 1,31 млн тонн.

    Месторождение также богато стратегически важными сопутствующими элементами, такими как рубидий, вольфрам и олово. Уточняется, что все выявленные ресурсы являются новыми и ранее не были учтены в государственном балансе.

    Как отметил руководитель проекта Чэнь Чжицян, впервые в условиях труднодоступной горной местности была применена технология доставки бурового оборудования с использованием тяжёлых беспилотных летательных аппаратов, что позволило значительно повысить эффективность работ.

    Профессор Института минеральных ресурсов провинции Хунань Сюй Имин подчеркнул, что открытие литиевого месторождения создает прочную ресурсную основу для строительства в городском округе Чэньчжоу провинции Хунань базы новых источников энергии.

    Литий сегодня считается одним из ключевых металлов для производства литий-ионных аккумуляторов, используемых в электромобилях, смартфонах, ноутбуках и других устройствах. Согласно последним данным, подтверждённые запасы лития в Китае составляют 16,5% от общемирового объёма, что позволяет стране занимать второе место в мире по данному показателю.

    Ранее аналитики и трейдеры прогнозировали, что цены на литий могут стабилизироваться после двух лет резкого падения.

    Теги:
    Китай Мировые новости
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
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