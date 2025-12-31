Китай успешно запустил два новых спутника

Спутники «Шицзянь-29А» и «Шицзянь-29Б» были запущены с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-7A» в 06:40 по пекинскому времени и успешно вышли на запланированные орбиты.

Новые спутники в основном будут использоваться для проведения проверочных испытаний новых технологий обнаружения космических целей.

Этот запуск стал 623-м по счету для ракет-носителей семейства «Чанчжэн».

Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай запустили в космос особо точный наноспутник.