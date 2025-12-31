09:44, 31 Декабрь 2025 | GMT +5
Китай успешно запустил два новых спутника
В среду Китай успешно запустил два новых спутника с космодрома Вэньчан в островной провинции Хайнань, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Спутники «Шицзянь-29А» и «Шицзянь-29Б» были запущены с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-7A» в 06:40 по пекинскому времени и успешно вышли на запланированные орбиты.
Новые спутники в основном будут использоваться для проведения проверочных испытаний новых технологий обнаружения космических целей.
Этот запуск стал 623-м по счету для ракет-носителей семейства «Чанчжэн».
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай запустили в космос особо точный наноспутник.