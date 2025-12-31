РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:44, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Китай успешно запустил два новых спутника

    В среду Китай успешно запустил два новых спутника с космодрома Вэньчан в островной провинции Хайнань, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    спутник
    Фото: freepik

    Спутники «Шицзянь-29А» и «Шицзянь-29Б» были запущены с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-7A» в 06:40 по пекинскому времени и успешно вышли на запланированные орбиты.

    Новые спутники в основном будут использоваться для проведения проверочных испытаний новых технологий обнаружения космических целей.

    Этот запуск стал 623-м по счету для ракет-носителей семейства «Чанчжэн».

    Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай запустили в космос особо точный наноспутник.

    Теги:
    Китай Освоение космоса Мировые новости Космос
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают