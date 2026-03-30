Китай ускоряет развитие технологий «мозг–компьютер»

В последние годы страна значительно ускорила исследования в этой сфере. Уже с 2025 года ряд разработок перешел из стадии лабораторных испытаний к практическому применению, демонстрируя реальные результаты в лечении пациентов.

Одним из наиболее заметных достижений стали системы «Бэйнао-1» и «Бэйнао-2» отечественной разработки. По словам специалиста Чжао Цзицзун, полуинвазивная система «Бэйнао-1» уже была имплантирована семи пациентам. Все они успешно прошли восстановление и смогли вернуть двигательные и речевые функции. В свою очередь «Бэйнао-2» в ближайшее время должна перейти к этапу клинических испытаний.

Интерфейс «мозг–компьютер» позволяет создавать прямую связь между мозгом человека и внешними устройствами. Считывая и интерпретируя сигналы мозга, такие системы дают возможность пациентам управлять протезами, компьютерами и другими вспомогательными технологиями, что особенно важно для людей с тяжелыми нарушениями двигательных функций.

Развитие ИМК активно поддерживается на государственном уровне. Технология была включена в число приоритетных направлений в рамках две сессии, где она была обозначена как отрасль будущего. Параллельно расширяется инфраструктура: в городах, таких как Пекин, Тяньцзинь, Гуанчжоу, Ухань и Нанкин, уже открываются специализированные клиники и исследовательские центры.

Важным шагом стало одобрение первого в мире инвазивного медицинского устройства на основе ИМК, предназначенного для пациентов с тетраплегией, вызванной травмами шейного отдела позвоночника. Устройство позволяет частично восстановить функции кисти и пальцев.

Актуальность таких технологий обусловлена масштабом проблемы. По данным специалистов, только пациентов с травмами спинного мозга в Китае насчитывается более 3,7 миллиона человек. Кроме того, ИМК рассматривается как перспективное решение при лечении болезни Паркинсона, эпилепсии, инсультов и бокового амиотрофического склероза.

Параллельно развивается и индустриальная экосистема. В пекинском районе Хайдянь уже сосредоточены десятки компаний, работающих в этой сфере. Власти планируют к 2030 году привлечь около 100 инновационных предприятий и расширить применение ИМК в медицине, образовании и промышленности.

Несмотря на быстрый прогресс, эксперты указывают на сохраняющиеся вызовы — прежде всего в вопросах надежности технологий, безопасности и этики. По словам Гу Сяосун, дальнейшее развитие требует не только технологических прорывов, но и формирования полноценной экосистемы, включающей подготовку специалистов, стандартизацию и устойчивую индустриальную базу.

В целом, Китай делает ставку на ИМК как на стратегическое направление, способное изменить подход к лечению неврологических заболеваний и вывести взаимодействие человека и технологий на новый уровень.

