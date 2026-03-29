    05:51, 29 Март 2026 | GMT +5

    Китай строит плавучий «остров» для глубоководных исследований

    В Шанхае запущен национальный научно-технологический проект — первая в мире плавучая «искусственная островная» платформа для всепогодных глубоководных исследований, передает Kazinform со ссылкой на Global Times.

    Фото: CCTV News

    Объект, получивший название «Открытый морской плавучий остров», представляет собой крупнейшую в мире морскую исследовательскую платформу, предназначенную для работы в сферах морского оборудования, ресурсов и науки.

    Комплекс включает три ключевых элемента: основную платформу, судовые лаборатории и береговую инфраструктуру поддержки.

    Главная платформа выполнена по инновационной схеме полупогружного двухкорпусного судна. Такая конструкция позволяет проводить полномасштабные испытания глубоководного оборудования массой в сотни тонн, а также обеспечивать научные исследования на глубинах до 10 тысяч метров.

    Завершение строительства объекта запланировано на 2030 год. Ожидается, что платформа станет испытательной базой для систем глубоководной добычи, морского оборудования и офшорных нефтегазовых установок.

    Проект также нацелен на ускорение освоения морских ресурсов, изучение сезонной динамики морских экосистем, исследование происхождения жизни и повышение точности прогнозирования тайфунов, что должно усилить системы предупреждения и снижения последствий стихийных бедствий.

    Реализацией проекта занимается Шанхайский университет Цзяо Тун, который ранее объявил о создании специализированного института по науке и инженерии глубокого моря.

    Сара Болат
