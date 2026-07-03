Китай улучшит условия авиаперелетов для пассажиров с ограниченными возможностями

Управление гражданской авиации КНР опубликовало новый пакет мер по улучшению услуг авиаперевозок для пассажиров с ограниченными возможностями, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Новые меры направлены на разрешение наиболее насущных проблем и практических препятствий, с которыми часто сталкиваются авиапутешественники с ограниченными возможностями.

Как отметили в ведомстве, новые меры поощряют создание замкнутой цепочки полного цикла обслуживания с едиными стандартами, охватывающей каждый этап — от пунктов входа в терминалы аэропорта до стоек регистрации, пунктов досмотра, зон ожидания, посадки, обслуживания в полете, высадки из самолета, получения багажа, залов прилета и, наконец, мест отправления наземного транспорта.

В ведомстве подчеркнули, что основной целью инициативы является значительное повышение удобства и комфортности авиаперелетов для пассажиров с ограниченными возможностями.

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