    Китай удерживает статус крупнейшего рынка онлайн-ритейла 13 лет подряд

    Китай подтвердил статус крупнейшего в мире рынка электронной коммерции, оставаясь лидером отрасли на протяжении 13 лет подряд, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Xinhua.

    Китай удерживает статус крупнейшего рынка онлайн-ритейла 13 лет подряд
    Фото: Синьхуа

    Согласно данным, озвученным на Всекитайском рабочем совещании по вопросам электронной коммерции, годовой объем цифрового потребления в стране достиг 23,8 трлн юаней (около $3,39 трлн). В рамках инициативы «Электронная коммерция Шелкового пути» число стран-партнеров увеличилось до 36 государств.

    За последние пять лет сектор электронной коммерции Китая перешел к модели высококачественного развития, сместив акцент с экстенсивного роста на технологические инновации и повышение стандартов качества.

    Отрасль остается одним из ключевых драйверов промышленной модернизации, создания рабочих мест, расширения услуг в сфере программного обеспечения, облачных вычислений и обработки больших данных.

    Сегодня в сегменте электронной коммерции Китая занято более 78 млн человек. Динамичное развитие смежных отраслей подтверждается статистикой логистического сектора, где среднегодовой прирост объемов экспресс-доставки за последние пять лет составил около 20%.

    Ранее сообщалось, что Китай усиливает регулирование стриминговых продаж и онлайн-торговли.

    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
