Китай удерживает статус крупнейшего рынка онлайн-ритейла 13 лет подряд
Китай подтвердил статус крупнейшего в мире рынка электронной коммерции, оставаясь лидером отрасли на протяжении 13 лет подряд, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Xinhua.
Согласно данным, озвученным на Всекитайском рабочем совещании по вопросам электронной коммерции, годовой объем цифрового потребления в стране достиг 23,8 трлн юаней (около $3,39 трлн). В рамках инициативы «Электронная коммерция Шелкового пути» число стран-партнеров увеличилось до 36 государств.
За последние пять лет сектор электронной коммерции Китая перешел к модели высококачественного развития, сместив акцент с экстенсивного роста на технологические инновации и повышение стандартов качества.
Отрасль остается одним из ключевых драйверов промышленной модернизации, создания рабочих мест, расширения услуг в сфере программного обеспечения, облачных вычислений и обработки больших данных.
Сегодня в сегменте электронной коммерции Китая занято более 78 млн человек. Динамичное развитие смежных отраслей подтверждается статистикой логистического сектора, где среднегодовой прирост объемов экспресс-доставки за последние пять лет составил около 20%.
Ранее сообщалось, что Китай усиливает регулирование стриминговых продаж и онлайн-торговли.