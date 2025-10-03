Китай тестирует робособак перед миссией на Луну

Команда школы компьютерных наук Пекинского университета разработала два прототипа роботов и протестировала их в лавовой пещере провинции Хэйлунцзян, где геологическая структура по своим характеристикам максимально приближена к подземному рельефу Луны.

Роботы оснащены лидарами и способны к автономной навигации, построению карт и высокоточной 3D-съемке пещерных структур. Первый прототип создан по образцу муравьеда и предназначен для многофункциональных задач в сложных условиях. Второй, названный в честь саламандры, приспособлен к передвижению по труднопроходимому рельефу и для проведения исследования местности.

— Экстремальные перепады температур на поверхности Луны, с разницей более 300 градусов Цельсия между днем и ночью, делают оборудование уязвимым. В свою очередь лунные пещеры отличаются стабильным климатом, что создает благоприятные условия для размещения исследовательских комплексов и строительства обитаемых станций, — отметил ученый Пекинского университета Ли Цзяци.

По словам разработчиков, конечная цель проекта заключается в создании полностью китайского робота для исследований глубокого космоса, который сможет выполнять миссии на Луне и Марсе.

