Китай задействовал роботов в наступательных военных учениях
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела тактические учения с участием беспилотных летательных аппаратов и наземных боевых роботов, передает Kazinform со ссылкой на China News Service.
По сообщению государственного информагентства, 13 июля два подразделения 76-й группы НОАК отработали наступательные действия по штурму позиций условного противника. В манёврах были задействованы дроны-камикадзе и роботизированные системы типа «боевой волк».
Учения были направлены на отработку взаимодействия между личным составом и беспилотными системами в условиях боя. Основное внимание уделялось таким элементам, как ведение разведки, точечная зачистка, огневое прикрытие, прорыв обороны и другие тактические действия в рамках наступательной операции.
В октябре прошлого года агентство Синьхуа сообщило о направлении США на Ближний Восток вооружённого роботизированного пса под названием «Одинокий волк», тем самым приблизив перспективу использования подобных технологий в условиях реального боя.
Ранее мы писали, что первый бой гуманоидных роботов состоялся в Китае.
76集團軍兩個連隊開展有人無人協同攻擊對抗演練，#穿越機 和 #機器狼 加入進攻！#科技中國 pic.twitter.com/nXOb0frbr2— 中國新聞社 (@CNS1952) July 14, 2025