Китай задействовал роботов в наступательных военных учениях

По сообщению государственного информагентства, 13 июля два подразделения 76-й группы НОАК отработали наступательные действия по штурму позиций условного противника. В манёврах были задействованы дроны-камикадзе и роботизированные системы типа «боевой волк».

Учения были направлены на отработку взаимодействия между личным составом и беспилотными системами в условиях боя. Основное внимание уделялось таким элементам, как ведение разведки, точечная зачистка, огневое прикрытие, прорыв обороны и другие тактические действия в рамках наступательной операции.

В октябре прошлого года агентство Синьхуа сообщило о направлении США на Ближний Восток вооружённого роботизированного пса под названием «Одинокий волк», тем самым приблизив перспективу использования подобных технологий в условиях реального боя.

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