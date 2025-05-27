Первый бой гуманоидных роботов состоялся в Китае
Состоялось соревнование World Robot Competition – Mecha Fighting Series, организованное китайской медиагруппой China Media Group (CMG), которое стало «первым гуманоидным боксерским поединком», передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Global Times.
Чемпионат прошел в Ханчжоу, провинция Чжэцзян на востоке Китая с участием роботов, разработанных Unitree Robotics.
Это соревнование знаменует собой исторический момент, поскольку это первое в мире спортивное боевое мероприятие, посвященное гуманоидным роботам, что свидетельствует о постепенной интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в боевые виды спорта, говорится в отчете CMG.
По словам организатора, соревнование включает в себя демонстрационные и соревновательные матчи, в которых гуманоидные роботы демонстрируют боевые приемы под управлением людьми.
Флагманский гуманоидный робот компании Unitree G1 имеет рост 1,32 метра и вес 35 килограммов. Он оснащен передовой вычислительной мощностью и плавным управлением движениями. Unitree G1 был разработан для работы в сложных для человека условиях, предлагая повышенную гибкость и ловкость в компактной форме.
Ранее сообщалось, что польско-американская компания «Clone Robotics» представила своего гуманоидного робота «Protoclone», вызвав одновременно восхищение и беспокойство.