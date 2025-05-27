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    17:42, 27 Май 2025 | GMT +5

    Первый бой гуманоидных роботов состоялся в Китае

    Состоялось соревнование World Robot Competition – Mecha Fighting Series, организованное китайской медиагруппой China Media Group (CMG), которое стало «первым гуманоидным боксерским поединком», передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Global Times.

    Первый бой гуманоидных роботов состоялся в Китае
    Кадр из видео

    Чемпионат прошел в Ханчжоу, провинция Чжэцзян на востоке Китая с участием роботов, разработанных Unitree Robotics.

    Это соревнование знаменует собой исторический момент, поскольку это первое в мире спортивное боевое мероприятие, посвященное гуманоидным роботам, что свидетельствует о постепенной интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в боевые виды спорта, говорится в отчете CMG.

    По словам организатора, соревнование включает в себя демонстрационные и соревновательные матчи, в которых гуманоидные роботы демонстрируют боевые приемы под управлением людьми.

    Флагманский гуманоидный робот компании Unitree G1 имеет рост 1,32 метра и вес 35 килограммов. Он оснащен передовой вычислительной мощностью и плавным управлением движениями. Unitree G1 был разработан для работы в сложных для человека условиях, предлагая повышенную гибкость и ловкость в компактной форме.

    Ранее сообщалось, что польско-американская компания «Clone Robotics» представила своего гуманоидного робота «Protoclone», вызвав одновременно восхищение и беспокойство.

    Теги:
    Китай КНР Робототехника
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
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