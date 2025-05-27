Первый бой гуманоидных роботов состоялся в Китае

Чемпионат прошел в Ханчжоу, провинция Чжэцзян на востоке Китая с участием роботов, разработанных Unitree Robotics.

Это соревнование знаменует собой исторический момент, поскольку это первое в мире спортивное боевое мероприятие, посвященное гуманоидным роботам, что свидетельствует о постепенной интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в боевые виды спорта, говорится в отчете CMG.

По словам организатора, соревнование включает в себя демонстрационные и соревновательные матчи, в которых гуманоидные роботы демонстрируют боевые приемы под управлением людьми.

Флагманский гуманоидный робот компании Unitree G1 имеет рост 1,32 метра и вес 35 килограммов. Он оснащен передовой вычислительной мощностью и плавным управлением движениями. Unitree G1 был разработан для работы в сложных для человека условиях, предлагая повышенную гибкость и ловкость в компактной форме.

Ранее сообщалось, что польско-американская компания «Clone Robotics» представила своего гуманоидного робота «Protoclone», вызвав одновременно восхищение и беспокойство.