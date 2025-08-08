РУ
    14:42, 08 Август 2025 | GMT +5

    Китай создаст космическую больницу будущего

    Шэньчжэньский университет передовых технологий и Шанхайский инженерный центр микроспутников подписали соглашение о сотрудничестве по совместному созданию космической больницы будущего, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа

    Фото: Синьхуа

    Проект направлен на улучшение здоровья космонавтов, расширение возможностей мониторинга состояния организма и обеспечение жизнедеятельности на орбите. Он предусматривает разработку передовых методов профилактики и лечения заболеваний, а также решений в области космической медицины и биологии.

    Больница станет платформой для тестирования медицинского оборудования, создания инновационных технологий и разработки лекарственных препаратов, применимых в условиях дальнего космоса.

    Стороны также сосредоточатся на разработке ключевых технологий, экспериментах и испытаниях для больниц в дальнем космосе и межзвездной миграции, а также на проведении исследований по здравоохранению участников длительных миссий и космического туризма.

    Ранее мы писали, что Международная ассоциация по исследованию дальнего космоса начала работу в Китае.

