Китай создаст космическую больницу будущего
Шэньчжэньский университет передовых технологий и Шанхайский инженерный центр микроспутников подписали соглашение о сотрудничестве по совместному созданию космической больницы будущего, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Проект направлен на улучшение здоровья космонавтов, расширение возможностей мониторинга состояния организма и обеспечение жизнедеятельности на орбите. Он предусматривает разработку передовых методов профилактики и лечения заболеваний, а также решений в области космической медицины и биологии.
Больница станет платформой для тестирования медицинского оборудования, создания инновационных технологий и разработки лекарственных препаратов, применимых в условиях дальнего космоса.
Стороны также сосредоточатся на разработке ключевых технологий, экспериментах и испытаниях для больниц в дальнем космосе и межзвездной миграции, а также на проведении исследований по здравоохранению участников длительных миссий и космического туризма.
Ранее мы писали, что Международная ассоциация по исследованию дальнего космоса начала работу в Китае.