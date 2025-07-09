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    19:44, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Международная ассоциация по исследованию дальнего космоса начала работу в Китае

    Международная ассоциация по исследованию дальнего космоса (IDSEA) официально начала свою деятельность в городе Хэфэй провинции Аньхой на востоке Китая, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Международная ассоциация по исследованию дальнего космоса начала работу в Китае
    Фото: Синьхуа

    Это первая в КНР международная научная организация, специализирующаяся на изучении дальнего космоса. Председателем Ассоциации избран главный конструктор лунной программы КНР и академик Инженерной академии Китая У Вэйжэнь.

    — Учреждение IDSEA имеет важное значение для международных обменов и сотрудничества Китая в космической сфере, являясь символом совместных инноваций мирового космического сообщества, — отметил он.

    Генеральный секретарь Азиатско-Тихоокеанской организации по космическому сотрудничеству (APSCO) Цзян Хуэй, в свою очередь, подчеркнул, что создание Ассоциации открыло новые возможности для участия развивающихся стран в исследовании дальнего космоса.

    Он добавил, что APSCO намерена выстраивать совместно с IDSEA инновационную модель взаимодействия, сосредоточенную на наращивании потенциала и реализации крупных международных проектов.

    Учреждение Ассоциации стало результатом совместных усилий Лаборатории исследований дальнего космоса в Хэфэе, Центра лунных и космических программ Китайского национального космического управления, Китайского общества астронавтики, Китайского общества космических исследований, а также французской программы Horizon 2061. Инициативу также поддержали 20 академиков из Китая и 31 зарубежный ученый.

    Ранее Китай успешно запустил новую группу спутников дистанционного зондирования Земли.

    Теги:
    Наука Китай Освоение космоса Космос
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
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