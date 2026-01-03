Китай снизил ставку НДС при продаже жилья физическими лицами

Согласно циркуляру Министерства финансов и Главного государственного налогового управления КНР, при реализации физическим лицом жилого помещения, находящегося в собственности менее двух лет, НДС уплачивается в полном объеме по ставке взимания 3%. Данная норма не касается индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения.

Власти также сохранили действующее освобождение от налога на добавленную стоимость для владельцев, удерживающих недвижимость два года и более.

Особенностью новой политики является ее применение к сделкам с обратной силой. Новые нормы могут применяться к сделкам, совершенным до 1 января 2026 года, если налог по ним еще не был задекларирован и уплачен.

Аналитики связывают этот шаг с необходимостью поддержки сектора недвижимости, который остается слабым звеном экономики. Ли Юйцзя, главный научный сотрудник Центра исследований жилищной политики Института городского планирования провинции Гуандун отметил, что стагнация на рынке обмена жилья (программы «trade-in») стала одной из главных причин текущего спада.

— Снижение налоговой нагрузки является важной мерой контрциклического регулирования. Она призвана уменьшить транзакционные издержки, стимулировать предложение и предотвратить резкий демпинг со стороны владельцев, что в конечном итоге должно стабилизировать цены, — считает эксперт.

По мнению Ли, корректировка НДС поможет устранить «узкие места» в цикле «продажа старого жилья для покупки нового», восстановив здоровую динамику между первичным и вторичным рынками.

Ранее мы писали, что трудности на рынке недвижимости в Китае начали оказывать новое давление на банки Азии.