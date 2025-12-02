Китай разработал систему получения воды из воздуха

Разработка объединяет методы конденсации и поглощения, а также тепловой насос. Такой подход позволяет собирать воду даже в сложных климатических условиях, включая зоны с высокой температурой и низкой влажностью воздуха.

Инновационная установка создана шанхайской компанией AtmosWell на основе исследований Школы машиностроения Шанхайского университета Цзяотун. Инженеры подчеркивают, что проект отражает стремление Китая выйти на позиции ведущих разработчиков в области атмосферного извлечения воды.

Представленная автономная станция работает от солнечной энергии и не требует подключения к инфраструктуре. По размерам она сопоставима с небольшой автобусной остановкой и способна функционировать при температуре от 15 до 40 °C и влажности от 35 до 99 процентов. Суточная производительность достигает 50 литров питьевой воды.

Компания также разработала крупную установку с суточной производительностью до 1600 литров, предназначенную для островных отелей и небольших населенных пунктов. Линейка дополнена компактными устройствами для офисов и жилых помещений.

Директор отдела высоких технологий Научно-технической комиссии Шанхая Чжао Исинь отметил, что новая технология открывает дополнительные возможности для обеспечения водой удаленных районов и укрепления устойчивости городских систем водоснабжения.

По его словам, развитие таких решений играет важную роль в продвижении энергосберегающих и экологически ориентированных технологий в Китае.

Ранее мы писали, что китайские ученые впервые обнаружили редкоземельную минерализацию в растениях.