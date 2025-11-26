РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:46, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Китай разработал первый в мире способ доставки инсулина через кожу

    Китайские ученые разработали новую технологию неинвазивной доставки инсулина через кожу, которая обеспечивает снижение уровня сахара в крови и сопоставима с действием обычных инъекций, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    
    Фото: Синьхуа

    Исследование, опубликованное в журнале Nature, выполнено группой под руководством Чжэцзянского университета. Работа предлагает потенциальную альтернативу ежедневным подкожным уколам, являющимся стандартом лечения для сотен миллионов пациентов с диабетом.

    Ученые сообщили, что идентифицировали полимер OP, ранее изучавшийся как носитель противоопухолевых препаратов, и обнаружили его способность проникать через кожный барьер, что противоречит общепринятому мнению о невозможности прохождения макромолекул через кожу.

    Команда создала соединение OP-I, которое переносит инсулин в глубокие слои кожи и направляет его в системный кровоток через лимфатические сосуды. Тестирование на двух моделях диабета у животных показало, что препарат эффективно воздействует на печень, мышцы и жировую ткань. Структура кожи при этом не повреждалась, а токсикологические тесты подтвердили высокую безопасность носителя.

    Технология передана предприятиям и, по данным команды, продвигается к клиническому применению. Ученые считают, что она может сократить зависимость пациентов от длительных курсов инъекций при хронических заболеваниях, включая диабет и ревматоидный артрит.

    Ранее мы писали, что новый подход к лечению возрастного бесплодия нашли китайские ученые.

    Технологии Китай Медицина Мировые новости
