Китай расширяет применение ИИ в здравоохранении

Согласно совместному документу, опубликованному Государственным комитетом по делам здравоохранения КНР вместе с четырьмя другими ведомствами, к 2030 году технологии ИИ должны быть внедрены во всех медицинских учреждениях первичного уровня, включая общинные и сельские медицинские центры.

Больницы второго уровня и выше, согласно китайской трехступенчатой классификации, будут должны внедрить такие решения, как интеллектуальная диагностика на основе медицинской визуализации и системы поддержки клинических решений с применением ИИ.

Документ также предусматривает расширение использования ИИ для обслуживания пациентов. Это позволит медицинским учреждениям предлагать интегрированные «умные» услуги на всех этапах лечения, включая запись на прием, определение приоритетов оказания помощи, предварительную диагностику и последующее наблюдение.

Кроме того, Китай планирует модернизировать интеллектуальные системы мониторинга и раннего предупреждения эпидемий. Новые меры направлены на обеспечение оперативной и адресной поддержки при принятии решений в области профилактики и контроля инфекционных заболеваний в режиме реального времени.

