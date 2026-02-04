РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    01:34, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Китай протестировал первый в мире тяжелый беспилотник с гибридным двигателем

    В Чунцине успешно завершились испытания первого в мире тяжелого грузового БПЛА YH-1000S с гибридной силовой установкой, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Xinhua.

    п
    Фото: Синьхуа

    Проект примечателен глубокой интеграцией автомобильных технологий в авиастроение. В разработке принимали участие ведущие производители транспорта на новых источниках энергии.

    Применение комбинированной системы питания позволило улучшить летно-технические характеристики аппарата в сравнении с базовой моделью YH-1000, дебютировавшей в мае прошлого года. Обновленная версия получила увеличенную грузоподъемность и расширенный радиус действия при сокращении дистанции разбега и торможения на взлетно-посадочной полосе.

    Многоцелевая модель YH-1000S ориентирована на широкий спектр задач, включая обслуживание международных логистических маршрутов и проведение поисково-спасательных операций в зонах стихийных бедствий. Технологический потенциал БПЛА также позволяет эффективно использовать его для экологического мониторинга акваторий, контроля морских границ и метеорологического воздействия.

    Ранее мы писали, что 100 беспилотников изготовлены в десантно-штурмовых войсках РК.

    Теги:
    Беспилотники Китай Мировые новости
    Берик Табынбаев
    Автор
