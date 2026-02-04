Китай протестировал первый в мире тяжелый беспилотник с гибридным двигателем

Проект примечателен глубокой интеграцией автомобильных технологий в авиастроение. В разработке принимали участие ведущие производители транспорта на новых источниках энергии.

Применение комбинированной системы питания позволило улучшить летно-технические характеристики аппарата в сравнении с базовой моделью YH-1000, дебютировавшей в мае прошлого года. Обновленная версия получила увеличенную грузоподъемность и расширенный радиус действия при сокращении дистанции разбега и торможения на взлетно-посадочной полосе.

Многоцелевая модель YH-1000S ориентирована на широкий спектр задач, включая обслуживание международных логистических маршрутов и проведение поисково-спасательных операций в зонах стихийных бедствий. Технологический потенциал БПЛА также позволяет эффективно использовать его для экологического мониторинга акваторий, контроля морских границ и метеорологического воздействия.

